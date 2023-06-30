Підрив Каховської ГЕС: як отримати 6600 грн від ООН

Українці, постраждалі від теракту окупантів на Каховській ГЕС, можуть отримати допомогу від ООН

Фінансову допомогу вже почали отримувати мешканці Миколаївщини

Постраждалі від підтоплення внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції почали отримувати фінансову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, фінансову допомогу вже почали отримувати постраждалі від підтоплення мешканці Миколаївщини.

Як зазначається, за 29 червня одноразову грошову допомогу в розмірі 6600 гривень від Міжнародної організації з міграції виплатили на загальну суму 105 600 грн. Мінреінтеграції уточнює, що виплати проводить Укрпошта.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для отримання консультацій та реєстрації необхідно звернутися на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48 або на лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив рішення про виплату грошової допомоги постраждалим від затоплення після підриву Каховської ГЕС. Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям майже 565 мільйонів гривень для допомоги постраждалому від затоплення населенню. Кожній постраждалій особі виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі п'ять тисяч гривень.