Чи буде в Україні спалах холери – роз'яснення головного санлікаря

Дослідження поверхневих вод проводяться по всьому узбережжю Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей

Станом на 13 червня в районах, підтоплених внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, холери не виявлено. Крім того, холерний вібріон не виявлений в жодній області України. Про це повідомляє головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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«Щодо холери – відбувається щоденний моніторинг. На сьогодні жодного холерного вібріона, патогенного для людини, виявлено не було. Йдеться про всю територію, починаючи від Запоріжжя до Дніпра, Одеси. Понад те, перевіряємо всі випадки гострих кишкових інфекцій. Тобто якщо людина захворіла і потрапила в інфекційну лікарню, то з 1 червня й аж до кінця вересня додатково тестуємо кожен такий випадок на холеру в усіх областях. Відповідно, з 1 червня такі випадки ретельно тестуються. Жодного підтвердженого станом на зараз у нас немає», – розповідає Ігор Кузін.

За словами головного санлікаря, дослідження поверхневих вод і центрального водопостачання проводяться по всьому узбережжю Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. З моменту підриву окупантами Каховської ГЕС 6 червня таких перевірок провели вже більше тисячі.

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«Уже зараз ми починаємо отримувати результати. Те, що ми бачимо – забруднення саме поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річки та русла Дніпра. На території Миколаївської, Херсонської, Одеської області – заборонено купатися. Зауважу, цього тижня ми також почали реєструвати появу вірусів у морській воді», – зазначає санітарний лікар.

За словами Кузіна, людина, яка потенційно порушуватиме встановлені заборони й купатиметься в таких водоймах, звичайно, може захворіти на гостру кишкову інфекцію. Це не смертельне захворювання, часто минає за три чи п'ять діб.