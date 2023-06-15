Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Чи буде в Україні спалах холери – роз'яснення головного санлікаря

Наталія Порощук
glavcom.ua
Чи буде в Україні спалах холери – роз'яснення головного санлікаря
З моменту підриву Каховської ГЕС провели вже більше тисячі перевірок поверхневих вод і центрального водопостачання
фото з відкритих джерел

Дослідження поверхневих вод проводяться по всьому узбережжю Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей

Станом на 13 червня в районах, підтоплених внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, холери не виявлено. Крім того, холерний вібріон не виявлений в жодній області України. Про це повідомляє головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Щодо холери – відбувається щоденний моніторинг. На сьогодні жодного холерного вібріона, патогенного для людини, виявлено не було. Йдеться про всю територію, починаючи від Запоріжжя до Дніпра, Одеси. Понад те, перевіряємо всі випадки гострих кишкових інфекцій. Тобто якщо людина захворіла і потрапила в інфекційну лікарню, то з 1 червня й аж до кінця вересня додатково тестуємо кожен такий випадок на холеру в усіх областях. Відповідно, з 1 червня такі випадки ретельно тестуються. Жодного підтвердженого станом на зараз у нас немає», – розповідає Ігор Кузін.

За словами головного санлікаря, дослідження поверхневих вод і центрального водопостачання проводяться по всьому узбережжю Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. З моменту підриву окупантами Каховської ГЕС 6 червня таких перевірок провели вже більше тисячі. 

«Уже зараз ми починаємо отримувати результати. Те, що ми бачимо – забруднення саме поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річки та русла Дніпра. На території Миколаївської, Херсонської, Одеської області – заборонено купатися. Зауважу, цього тижня ми також почали реєструвати появу вірусів у морській воді», – зазначає санітарний лікар.

За словами Кузіна, людина, яка потенційно порушуватиме встановлені заборони й купатиметься в таких водоймах, звичайно, може захворіти на гостру кишкову інфекцію. Це не смертельне захворювання, часто минає за три чи п'ять діб.

Читайте також: Грета Тунберг долучилася до українського мітингу через підрив Каховської ГЕС
Теги: лікар Ігор Кузін Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гуманітарну допомогу направлено з Литви, Чехії, Фінляндії, Австрії, Данії, Польщі, Франції і Норвегії
Які країни допомогли Україні ліквідовувати наслідки підриву Каховської ГЕС
9 червня, 17:41
Вибуху реакторів на Запорізькій АЕС не може бути
Другий Чорнобиль? Експерт роз'яснив, чи можливий вибух на Запорізькій АЕС
11 червня, 23:13
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС у ніч на 6 червня
Z-блогер розкрив деталі підготовки окупантами підриву Каховської ГЕС (аудіо)
10 червня, 10:29
В Олешках евакуювали не всіх жителів із затоплених будинків
В окупованих Олешках люди чекають порятунку на дахах, доки росіяни мародерять
10 червня, 17:57
Через підрив ГЕС ворог втратив частину особового складу і зброю
На Лівобережжі змило склади ворожої зброї: течія несе в море боєприпаси й міни
11 червня, 08:40
Підрив ГЕС спричинив обміління Каховського водосховища
Як підрив ГЕС вплине на ситуацію з прісною водою у Криму: дані британської розвідки
11 червня, 11:04

Здоров'я

Чи буде в Україні спалах холери – роз'яснення головного санлікаря
Чи буде в Україні спалах холери – роз'яснення головного санлікаря
Лікар назвав небезпечні симптоми, які свідчать про хвороби очей
Лікар назвав небезпечні симптоми, які свідчать про хвороби очей
Через підрив ГЕС може виникнути смертельне захворювання. Держспоживслужба звернулась до українців
Через підрив ГЕС може виникнути смертельне захворювання. Держспоживслужба звернулась до українців
Підрив Каховської ГЕС: МОЗ оцінило епідемічну ситуацію
Підрив Каховської ГЕС: МОЗ оцінило епідемічну ситуацію
Які види спорту найбільше продовжують життя: дослідження вчених (інфографіка)
Які види спорту найбільше продовжують життя: дослідження вчених (інфографіка)
МОЗ повідомило, ризики яких інфекцій несе підтоплення
МОЗ повідомило, ризики яких інфекцій несе підтоплення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
11K
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
8927
Ексгенерал НАТО назвав зброю, якої зараз потребує Україна
8717
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»
6876
Окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців

Новини

На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Вчора, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Вчора, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту