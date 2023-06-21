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Підрив Каховської ГЕС. Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд назвав єдину правильну версію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС. Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд назвав єдину правильну версію
Юрій Ландау назвав єдиний спосіб зробити величезний підрив на Каховській ГЕС
фото: glavcom.ua

Юрій Ландау: «Щоб таке зробити – треба було дуже довго готуватись»

Підірвавши Каховську ГЕС, окупанти зруйнували ґрунтову греблю між будівлею ГЕС та шлюзом. Для того, щоб завдати таких значних руйнувань, вони мали довго готуватися до теракту. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів радник голови правління ПрАТ «Укргідропроект» та академік Академії будівництва України Юрій Ландау.

«Є лише одна версія і вона єдино вірна. На фотографіях ми бачимо, що підірвана лівобережна частина водозливної греблі довжиною біля 230 метрів, підірвана будівля Каховської ГЕС, зруйновані ґрунтова гребля між будівлею ГЕС та шлюзом. Щоб таке зробити – треба було дуже довго готуватись. Російські окупанти-терористи заклали вибухівку в галерею у тілі масивної бетонної водозливної греблі на довжині біля 230 метрів та в машинну залу самої Каховської ГЕС і підірвали», – каже Ландау.

Іншого способу зробити такий величезний підрив немає, стверджує він, адже об’єм бетону масивної бетонної греблі складає близько 200 тис. куб. м.: щоб її підірвати потрібно було десятки тонн вибухівки.

«Ми знаємо, що під час Другої світової війни фашистськими окупантами при відступі були підірвані бетонна гребля і будівля ДніпроГЕСу. Вибухівка також була закладена в галерею в тілі бетонної греблі і в машинному залі ГЕС. Хочу зауважити, що тоді наслідки були значно менші, ніж те, що зробили російські окупанти терористи на Каховській ГЕС», – зазначив проєктувальник.

«На сьогодні невідомо, коли закладалась вибухівка, це нам розкажуть відповідні органи після деокупації. Можна припустити, що частину вони заклали ще в 2022 році, а завершували в 2023 році, бо це, як я вже казав, довга підготовка за часом», – зазначив Ландау.

Він додав, що «Укргідропроект» проєктував гідрооб’єкти в різних куточках світу: Китаї, В’єтнамі, Бразилії та інших країнах, але підірвати таку греблю, з таким великим об’ємом водосховища – це перший прецедент.

Академік Юрій Ландау народився 21 березня 1939 р. у Києві. У 1961 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво річкових споруд та ГЕС». Після закінчення інституту працює в «Укргідропроекті» (ПРАТ «Укргідропрект» – найбільша в Україні інжиніринговій компанія в сфері гідроенергетичного і водогосподарського будівництва). Керував проєктуванням гідроенергетичних об’єктів в Україні, В’єтнамі, Лаосі, Ефіопії, Китаї та інших країнах. Є співавтором ідеї створення Південноукраїнського енергокомплексу – єдиного в Україні підприємства з комплексним використанням ядерних і маневрених гідроакумулюючих потужностей, а також водних ресурсів річки Південний Буг.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Крім того, за тиждень до підриву Каховської ГЕС російська влада наказала не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок «воєнних дій» і терактів на тимчасово окупованих територіях України. Росія готувалася до теракту на Каховській ГЕС. 

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Теги: окупанти Укргідроенерго Каховська ГЕС Юрій Ландау

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