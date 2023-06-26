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Одна з країн ЄС переманює українських заробітчан із Польщі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одна з країн ЄС переманює українських заробітчан із Польщі
У Литві можна суттєво краще заробити, ніж у Польщі
фото: ілюстративне

Найбільше вакансій у Литві на підприємствах, де досвід роботи не є обов'язковим та не потрібне знання мови

Влада та роботодавці Литви заохочують українських біженців інтегруватися та працевлаштовуватися в країні, це мотивує заробітчан робити вибір не на користь Польщі. Про це пише Uamadia посилаючись на дані міграційної платформи EWL.

У пошуках кращих заробітків українці частенько їдуть на роботу закордон, передусім до сусідньої Польщі. Саме там можна працевлаштуватися без знань мови, без вузькопрофільних спеціальностей. Полякам потрібно робоча сила, яку українці можуть запропонувати. Та з кожним роком чутно все більше скарг, що зарплати у Польщі стали нижчими, умови інколи не співпадають з обіцяними.

А недобросовісні компанії посередники, які працевлаштовують людей й зовсім можуть взяти гроші й кинути заробітчанина напризволяще. На фоні цих подій дуже багато українців почали їздити на заробітки в Литву.

Ця країна пропонує набагато кращі умови, а за трудовими договорами у країні працює 25 600 громадян України. Це майже 61% від кількості зареєстрованих у країні біженців (станом на березень 42 тис.)

Найбільше вакансій на підприємствах, де досвід роботи не є обов'язковим та не потрібне знання литовської мови.  Вони подібні до простої фізичної роботи, яку пропонують і  у Польщі.

У той же час мінімальна зарплата в Литві вища за польську – це 840 євро брутто (34 тис.грн). У Польщі мінімальна зарплата з липня 2023 року становитиме 796 євро брутто (32,1 тис.грн).  Середня зарплата у Литві у 2022 році становила 1666 євро брутто (67,3 тис. грн).  Для порівняння у Польщі – 1225 євро брутто (49,5 тис. грн).

Наприклад, кухар у Литві може заробляти від 40 до 60 тисяч гривень у місяць, а його помічник приблизно 34 тисячі. Люди, які займаються висадкою дерев можуть заробляти поза 68 тисяч гривень.

«Литовські роботодавці заохочують українців до роботи різними бонусами. Наприклад, преміями, безкоштовним харчуванням (одно- чи дворазове). Литва також є однією з небагатьох країн ЄС, яка надає житло для працівників безкоштовно. Це дозволяє українцям значно заощадити на витратах», – розповідає Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації міграційної платформи EWL.

Наразі в Литві дуже багато українців, і згідно з соціальними опитуваннями, 34% з усіх біженців планують залишатися жити й працювати у цій країні. Також, немає ніяких проблем, якщо до цього ви жили в іншій європейській державі. Литва надасть таким особам тимчасовий захист, та всі пільги, які разом з ним передбачаються.

«Наразі навіть ті громадяни України, які в останній рік перебували в інших країнах ЄС і були під їх захистом (наприклад, у Чехії чи Німеччині), можуть без проблем отримати тимчасовий захист у Литві», – розповідає керівник відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Приклади вакансій, які пропонують громадянам України у Литві:

Виробництво дротів та кабелів на заводах переважно для підприємств автомобільної галузі. Зарплата – від 750 євро нетто (30,2 тис. грн.).  З урахуванням премій та бонусів, у середньому зарплата може сягати 1000 – 1300 євро нетто (40,3-52,5 тис. грн)

Робота на м'ясних підприємствах, пов'язана з нарізкою, пакуванням та маркуванням м'ясних виробів.  Залежно від підприємства зарплата – 680–850 євро (27,5–34,3 тис. грн.).

Сезонні вакансії, наприклад, у сфері обслуговування.  Це може бути робота помічником кухаря із зарплатою від 800 євро нетто (32,3 тис. грн), робота в пральнях із зарплатою 700 євро нетто (28,3 тис. грн) або робота на висадженні дерев із зарплатою 1700 євро (68,7 тис.грн).

Кухарі потрібні цілий рік незалежно від сезону.  На таких вакансіях пропонують зарплатню 1100–1500 євро (44,4–60,6 тис.грн).  Але робота потребує навичок та знання мови.

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Теги: зарплата гроші українці Литва житло робота пільги

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