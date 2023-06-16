Постраждалі від затоплень через підрив ГЕС отримають майже 12 тис. грн

Уряд виділив Херсонській та Миколаївській ОВА майже 565 мільйонів гривень

Кабмін схвалив рішення про виплату грошової допомоги постраждалим від затоплення через підрив ГЕС

Кабінет Міністрів схвалив рішення про виплату грошової допомоги постраждалим від затоплення після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям майже 565 мільйонів гривень для допомоги постраждалому від затоплення населенню. Кожній постраждалій особі виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.

За спільною домовленістю з українськими партнерами всім постраждалим виплатять додаткову фінансову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона складатиме 6600 гривень на особу.

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«Дякую уряду за оперативне реагування. Найкраща допомога людям – це гроші і швидко. Окрему подяку висловлюю Міжнародній організації з міграції, що відгукнулися й готові надати підтримку людям, які зазнали лиха», – подякувала Ірина Верещук.

Нагадаємо, наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС наразі не можливо повністю оцінити, але вони будуть величезні й для довкілля, і для здоров'я людей. Вся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання, для купання.

Раніше стало відомо, що море на пляжах Одеси стало зеленим, воно продовжує викидати на берег багато сміття та навіть цілі дерева. Все це наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

До слова, російські бойовики повернулася на колишні позиції, які були підтоплені через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині. Через це знову зросла інтенсивність обстрілів Херсонської області.