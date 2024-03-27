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Німецько-Українська промислова палата пропонує пом’якшити валютні обмеження в Україні

Дарія Демяник
glavcom.ua
Німецько-Українська промислова палата пропонує пом’якшити валютні обмеження в Україні
У цілому палата позитивно оцінює дії НБУ щодо пом’якшення валютних обмежень
фото: bank.gov.ua

У палаті пропонують послабити обмеження для транскордонних платежів 

Німецько-Українська промислова палата опублікувала свої пропозиції щодо пом’якшення валютних обмежень в Україні. Ці пропозиції були розміщені у звіті палати.

У ньому зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення валютні обмеження були введені як ключовий захід для захисту банківської та валютної стабільності в Україні, але зараз вони негативно вплинули на залучення нових іноземних інвестицій.

У цілому палата позитивно оцінює дії НБУ щодо пом’якшення валютних обмежень, але наголошує на достатньо обмежених кроках щодо транскордонних виплат за новими позиками. У рамках своїх зауважень Німецько-Українська промислова палата пропонує дозволити гасити кредити, які були видані після 24-го лютого 2022 року.

«Наступним кроком пропонуємо включити транскордонний відтік дивідендів нових інвестицій, здійснених після 24 лютого 2022 року в обмеженому розмірі. Наприклад, заздалегідь визначену частку або абсолютне обмеження річних дивідендів для репатріації», – наголосили у звіті.

Також у палаті пропонують послабити обмеження для транскордонних платежів за новими договорами оренди, що були укладені після 24 лютого 2022 року.

«Ці кроки створять важливі сигнали для компаній з іноземним капіталом, які розглядають можливість вкладання інвестицій в Україну під час війни, які потрібні країні для відбудови та економічного відновлення», – підкреслили у звіті.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав до подальшого пом’якшення валютних обмежень, що наразі діють в Україні.

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Теги: обмеження Україна українці Німеччина гроші банк економіка

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