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Спроба самогубства у ТЦК на Закарпатті: рідні потерпілого розповіли свою версію інциденту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Спроба самогубства у ТЦК на Закарпатті: рідні потерпілого розповіли свою версію інциденту
У Хустському РТЦК та СП проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства
фото з відкритих джерел

Дівчина постраждалого стверджує, що над ним знущалися працівники військкомату

Рідні призовника, котрий намагався покінчити життя самогубством у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті, розповіли свою версію інциденту. Як раніше повідомили у пресслужбі Закарпатського ТЦК, чоловіка нібито затримали при спробі незаконного перетину кордону. Далі його доставили до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних, де і сталася подія.  

Проте, за словами дівчини потерпілого, хлопця з готелю у місті Виноградів забрали прикордонники для перевірки особи. Далі вони нібито відвезли його до пункту пропуску і почали звинувачувати у спробі незаконного перетину кордону.

Уже після цього хлопця доставили до ТЦК та СП міста Хуст, де його били, та «від болю довели до самогубства». Лише після цього хлопця відвезли до лікарні. Тепер на нього чекають місяці реабілітації.

«У нього забрали телефон, документи та гроші, при проханні зателефонувати та надати адвоката був повний ігнор… По фото хлопець впізнав того хто його бив, принижував та викрав особисті речі та документи. Звичайно, що не він це один робив, з ним були ще не встановлені особи, які теж били його та знущалися. Виривали волосся, тягали по асфальту, принижували та били по усьому, що можна», – розповіла дівчина.

Нині потерпілий у лікарні
Нині потерпілий у лікарні
фото: su_hanna/Instagram

За словами пресслужби РТЦК та СП, Хабаров Є. В. (потерпілий, – ред.) зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник ТЦК зі слідами крові та порізами на руках.

У Хустському РТЦК та СП проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства.

 

Нагадаємо, що 43-річний чоловік наприкінці грудня 2023 року вистрибнув із вікна другого поверху будівлі Чернівецького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він зізнався, що на нього ніхто не тиснув із працівників військкомату.

До слова, на Закарпатті у Мукачево чоловік втік із військкомату через вікно другого поверху.

До слова, у Волинській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації, бо не мав грошей на проїзд до військкомату.

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Теги: законопроєкт чоловік мобілізація документи телефон гроші прикордонники

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