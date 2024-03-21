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Привласнення майже 58 млн грн на харчах Міноборони: названо ім'я експосадовця

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Привласнення майже 58 млн грн на харчах Міноборони: названо ім'я експосадовця
Протягом 2022-2023 років експосадовець набув десятки земельних ділянок, квартиру в Києві та автомобіль
фото: Державне бюро розслідувань

Колишньому високопосадовцю ЗСУ загрожує позбавлення волі на строк до десяти років

ДБР у співпраці з Офісом Генерального прокурора викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України. Видання «Наші гроші» зазначає, що йдеться про Олександра Козловського. Зокрема, з матеріалів кримінального провадження №62023000000000333 від 24 квітня 2023 року слідує, що ДБР і прокуратура вважають саме його організатором схеми.  

Встановлено, що чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно. Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2 тис. кв. м та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Привласнення майже 58 млн грн на харчах Міноборони: названо ім'я експосадовця фото 1
Привласнення майже 58 млн грн на харчах Міноборони: названо ім'я експосадовця фото 2
Привласнення майже 58 млн грн на харчах Міноборони: названо ім'я експосадовця фото 3
фото: ДБР

Підозрюваний у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України)  затриманий, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Видання «Наші гроші» пише: досудове розслідування встановило, що приблизно на початку 2022 року Козловський та його підлеглий начальник відділу забезпечення разом з іншими «невстановленими під час розслідування військовослужбовцями» організували злочинну групу. Слідчі зарахували до неї ФОП Гладюк І.І. і ФОП Гладюк Л.Б., які є батьками дружини Козловського. А також службових осіб підприємств «Армісет», «Ректан», «Архімагір», «Військсервіс-Волонтер» (монополіст на харчових підрядах Міноборони в 2017-2019 роках), «Ресурс-Сервіс КМ» та «Еко Трейд Юкрейн».

Відповідно до попередньої домовленості, представники ЗСУ забезпечували непроведення претензійної роботи з боку Міністерства, якщо бізнесмени не постачали в строк продукти на військові склади. Окрім того, забезпечувалося неповідомлення правоохоронців при надходженні скарг на неякісні продукти від військових частин. У свою чергу посадовці вищеназваних фірм створювали видимість забезпечення військових комплектами продуктів – вони отримували гроші за нібито виконані послуги, але частина продуктів харчування так і не була поставлена.

Під час повномасштабної війни, з 16 березня 2022 року по 13 червня 2023 року фірми «Армісет», «Ректан», «Архімагір», «Військсервіс-Волонтер», «Ресурс-Сервіс КМ» отримували гроші від Міноборони і у подальшому перераховували фірмі дружини Козловського «Еко трейд Україна» (113 млн грн), тестю (56 млн грн) і тещі Козловського (2 млн грн). Видання пише, що загалом вдалось встановити перерахунок 172 млн грн. У подальшому ці гроші були або зняті з рахунків, або у банкоматах міста Хмельницький. Зокрема 14 млн грн було знято особисто дружиною Козловського.

Нагадаємо, у січні, в справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина, яких ДБР спочатку публічно звинуватило у розкраданні 1 млрд грн на виконанні держзамовлення з постачання військової форми, відбулася зміна кваліфікації. З матеріалів провадження зникла стаття про розкрадання. Її замінили на «шахрайство».

Як відомо, Гринкевичі були затримані через нібито зрив контрактів Міноборони на постачання військової форми. Ігорю Гринкевичу було обрано запобіжний захід у вигляду арешту з можливістю внесення застави у сумі майже 430 млн грн. Роману Гринкевичу суд обрав запобіжний захід також у вигляді арешту з розміром застави у 500 млн грн.

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Теги: прокуратура послуги корупція військові чиновник продукти гроші Міноборони ЗСУ ДБР

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