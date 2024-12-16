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Підвищення тарифів на транспортування газу. Депутатка пояснила, до чого готуватися споживачам

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Підвищення тарифів на транспортування газу. Депутатка пояснила, до чого готуватися споживачам

Вікторія Гриб наголосила на серйозних наслідках підвищення тарифів для споживачів: «Це величезні суми...»

Підвищення тарифів на транспортування газу спричинять серйозні наслідки для газотранспортної системи України. Про це заявила народна депутатка України та голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб.

За її словами зараз розглядається значне підвищення до точки входу і виходу в декілька разів: точка входу – в чотири рази, точка виходу – удвічі. Депутатка наголосила на серйозних наслідках такого підвищення для споживачів.

«Це величезні суми. І я не знаю, як ми витримаємо, тому що всі ці підвищення в кінцевому стані будуть на наших споживачах», - попередила вона. Депутатка також звернула увагу на технічні проблеми, з якими може зіткнутися газотранспортна система України: «Не буде достатньо газу в системі, як ми будемо використовувати навіть той газ, який ми сьогодні видобуваємо?» Гриб також висловила занепокоєння щодо інвестиційного клімату в Україні.

«Хто буде інвестувати в Україну? От скажіть мені, будь ласка. Ну, на превеликий жаль, я не бачу зараз черги з інвесторів», - наголосила вона. На завершення депутатка закликала до прагматичного підходу у вирішенні енергетичних питань: «Якщо ми сьогодні будемо просто постійно ставити емоції вище, ніж реальність, яка є «на землі», то, на превеликий жаль, я бачу дуже багато проблем попереду.»

Нагадаємо, народний депутат та голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із розслідування формування цін і тарифів на енергоресурси та комунальні послуги Олексій Кучеренко вимагає розкрити подробиці формування нових тарифів для «Оператора ГТС України». Він направив відповідний депутатський запит голові НКРЕКП.

Теги: НКРЕКП тарифи газ

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