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Підтримка української енергетики має бути в пріоритеті для держави – експерт

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Підтримка української енергетики має бути в пріоритеті для держави – експерт
фото з відкритих джерел

Держава має підтримати енергетику в складні часи, щоб менше залежати від імпорту – експерт

Держава має підтримати відновлення та розбудову енергетичних підприємств, щоб не зробити економіку країни залежною від дорогої імпортної електроенергії. Про це сказав Володимир Омельченко, директор енергетичних програм «Центру Разумкова».

«Зараз бізнес, який хоче працювати стабільно, все одно має імпортувати більше половини власних потреб в електроенергії», – сказав він.

Експерт підкреслив, що значна частина бізнесу готова платити ринкову ціну й працювати за європейськими правилами. Однак промисловці усіляко відстоюють занижені ціни на електроенергію – з прайс-кепами для генеруючих підприємств в Україні.

«Така поведінка викликає сумнів в тому, що їм взагалі потрібна українська енергетика», – додав Омельченко.

Водночас він розповів, що за тиждень НКРЕКП буде затверджувати тариф на передачу.

«Я бачу проблему в тому, що НКРЕКП дослухається лише до бізнесу, а не енергетиків. Тобто, винесе на затвердження тариф на передачу у такому розмірі, який ніяким чином не сприятиме фінансовій стабілізації та технічному відновленню «Укренерго», – пояснив експерт.

У разі недофінансування, на думку Омельченко, Укренерго не матиме змоги розраховуватися з боргами за ПСО по підтримці зеленої енергетики.

«Отже, швидкої відбудови за допомогою ВДЕ не буде. Ми та бізнес доавше будем залежними від імпорту», – додав він.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 мільярдів гривень. Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів «Укренерго» за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

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Теги: енергетика НКРЕКП бізнес Укренерго

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