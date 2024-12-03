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Прайс-кепи стримують імпорт електроенергії з Європи – експерт

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Прайс-кепи стримують імпорт електроенергії з Європи – експерт
Цінові обмеження стримують імпорт електроенергії з ЄС
фото з відкритих джерел

Цінові обмеження стримують імпорт електроенергії з ЄС – Харченко

Україна стикається з перешкодами для імпорту електроенергії з Європи. Про це повідомив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

За словами експерта, існують три основні проблеми, які ускладнюють імпорт електроенергії. Перша - це обмеження з боку національного регулятора – НКРЕКП.

«Бізнес має змогу замовляти електроенергію за кордоном. Фізично має доступ. Але має жорстке обмеження нашого національного регулятора щодо тієї ціни, яку можна заплатити за електрику», – зазначив Харченко.

Друга проблема – висока вартість електроенергії в Європі. Експерт підкреслив, що ця ситуація ускладнює закупівлю для України.

Третьою перешкодою Харченко назвав особливості організації українського ринку електроенергії.

«Абсолютно збочене влаштування українського... це не ринок, але, щось на кшталт ринку електроенергії. Зроблене так, що населення дійсно не має жодної змоги скористатися ринком електроенергії», – пояснив директор Центру досліджень енергетики.

Харченко також зазначив, що населення сплачує не ринкову ціну, а тариф, який забезпечується через соціальні обов'язки Енергоатому і Укргідроенерго. Це призводить до нестачі коштів у галузі.

Раніше народний депутат та перший заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Україна недостатньо використовує можливості імпорту електроенергії, що призводить до жорсткіших графіків відключень. Депутат пояснює це неефективними рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Теги: НКРЕКП імпорт Україна населення

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