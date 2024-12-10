«Укрзалізниця» намагається вчергове збільшити тариф на вантажні перевезення майже на 40%

Всупереч мільярдним прибуткам, Укрзалізниця хоче підвищення тарифу на вантажні перевезення

Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» пропонує підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%. Відповідне рішення було передане для розгляду у Міністерство розвитку громад та територій України.

У повідомленні УЗ немає інформації, що від початку року компанія отримала майже 2 мільярди гривень прибутку. Натомість там пояснили, що індексація необхідна, тому що з моменту останнього перегляду тарифів на вантажні перевезення зросли ціни на електроенергію, дизель, та запчастини для тепловозів та електровозів.

«Саме індексація дозволить на мінімально необхідному рівні фінансувати ремонт рухомого складу та інфраструктури. В іншому випаду постануть суттєві ризики для безперервності безпечної роботи критичної інфраструктури держави», – кажуть в УЗ.

Також там сказали, що тарифи на залізничні вантажні перевезення не індексувались майже два роки, «і попередня індексація не вивела тарифи на економічно-обґрунтований рівень». Водночас, за твердженням керівництва УЗ, індекс цін виробників промислової продукції склав 76,4%. Але тут, як заявили учасники ринку вантажних перевезень, міститься маніпуляція – адже у 2022 році УЗ підвищила тариф на вантажні перевезення відразу на 70%, хоч і не озвучила цю цифру. Таким чином, чергове підвищення зробить тариф на перевезення вищим більше ніж вдвічі.

Нагадаємо, раніше вже з’являлася інформація, що віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексій Кулеба зустрічався з керівництвом «Укрзалізниці» і вже отримав від нього план підвищення тарифу. Тоді учасники ринку заявили, що це «дуже дивна поведінка міністра», адже рішення ухвалювалося кулуарно, і бізнес до обговорення не залучався. Натомість, як заявила директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак, таке суттєве підвищення тарифів створить серйозний тиск на ключові галузі економіки Ураїни, припинить будь-які інвестиції та загрожуватиме зупинкою виробництва у ключових галузях.