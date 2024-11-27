У позові швейцарська компанія вимагала застосування винятків із Газової директиви ЄС від 23 травня 2019 року

Суд Європейського Союзу відхилив позов компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу «Північний потік-2», щодо поділу газотранспортних трубопроводів. Про це стало відомо із рішення суду.

У позові швейцарська компанія, яка є дочірньою структурою російського «Газпрому», вимагала застосування до неї винятків щодо анбандлінгу системи газового постачання, які поширюються на газопроводи, зведення яких було завершено до моменту прийняття Газової директиви ЄС 23 травня 2019 року.

Суд зазначив, що Nord Stream 2 AG інвестувала у проєкт, не маючи гарантій, що законодавство ЄС не поширюватиметься на трубопровід. Компанія могла передбачити, що інституції ЄС та окремі держави-члени застосують норми внутрішнього ринку до газопроводів із третіх країн, таких як «Північний потік-2».

Рішення Суду підтвердило, що законодавчі органи ЄС не порушили принципу правової визначеності. У директиві чітко вказано, що винятки можуть стосуватися лише газопроводів, завершених до 23 травня 2019 року. Також дії ЄС не суперечать принципам рівного поводження та пропорційності.

Газова директива ЄС вимагає розділення операцій із транспортування газу від інших видів діяльності на рівні власності, а також створення недискримінаційного доступу третіх сторін до газотранспортної системи.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Російський диктатор Володимир Путін був впевнений, що за вибухами на газопроводах стоять спецслужби США.

До слова, німецькі слідчі органи виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву газопроводів «Північний потік».