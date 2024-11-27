Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»
Суд ЄС дійшов висновку, що законодавчі органи Євросоюзу не порушили принципів правової визначеності
фото з відкритих джерел

У позові швейцарська компанія вимагала застосування винятків із Газової директиви ЄС від 23 травня 2019 року

Суд Європейського Союзу відхилив позов компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу «Північний потік-2», щодо поділу газотранспортних трубопроводів. Про це стало відомо із рішення суду.

У позові швейцарська компанія, яка є дочірньою структурою російського «Газпрому», вимагала застосування до неї винятків щодо анбандлінгу системи газового постачання, які поширюються на газопроводи, зведення яких було завершено до моменту прийняття Газової директиви ЄС 23 травня 2019 року.

Суд зазначив, що Nord Stream 2 AG інвестувала у проєкт, не маючи гарантій, що законодавство ЄС не поширюватиметься на трубопровід. Компанія могла передбачити, що інституції ЄС та окремі держави-члени застосують норми внутрішнього ринку до газопроводів із третіх країн, таких як «Північний потік-2».

Рішення Суду підтвердило, що законодавчі органи ЄС не порушили принципу правової визначеності. У директиві чітко вказано, що винятки можуть стосуватися лише газопроводів, завершених до 23 травня 2019 року. Також дії ЄС не суперечать принципам рівного поводження та пропорційності.

Газова директива ЄС вимагає розділення операцій із транспортування газу від інших видів діяльності на рівні власності, а також створення недискримінаційного доступу третіх сторін до газотранспортної системи.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Російський диктатор Володимир Путін був впевнений, що за вибухами на газопроводах стоять спецслужби США.

До слова, німецькі слідчі органи виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву газопроводів «Північний потік».

Читайте також:

Теги: газ Північний потік-2

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»
Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»
Польща готова у найближчу добу розпочати ексгумацію жертв Волинської трагедії
Польща готова у найближчу добу розпочати ексгумацію жертв Волинської трагедії
Пропагандисти «Першого каналу» РФ поскаржилися, що у Німеччині їм показали на двері
Пропагандисти «Першого каналу» РФ поскаржилися, що у Німеччині їм показали на двері
Робота в Польщі. Хто складає українцям найбільшу конкуренцію
Робота в Польщі. Хто складає українцям найбільшу конкуренцію
У Грузії із національних іспитів вилучено питання про боротьбу з російським імперством
У Грузії із національних іспитів вилучено питання про боротьбу з російським імперством
Британська розвідка проаналізувала стан медицини в російській армії
Британська розвідка проаналізувала стан медицини в російській армії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
106K
Зменшення граничного віку для мобілізації: нардеп розповів, коли Рада розгляне законопроєкт
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
16K
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
13K
Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»
8793
Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування

Новини

МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Сьогодні, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua