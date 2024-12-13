Перегляд тарифу на передачу електроенергії. Експерт Інституту економічних досліджень пояснив, що треба врахувати
НКРЕКП опублікувала проект рішення щодо суттєвого підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів
Рішення щодо тарифу на передачу електроенергії має ухвалюватися після консультацій з бізнесом та аналізу всіх ризиків, до яких може призвести підвищення. Про це заявив головний консультант Національного інституту економічних досліджень Іван Ус, коментуючи ініціативу Нацкомісії з регулювання енергетики суттєво підвищити тариф на передачу електроенергії.
«Необхідний діалог з бізнесом, щоб влада розуміла, для яких галузей є ризики. І тільки на таких діалогах має будуватися політика. Бо якщо приймати рішення щодо підвищення окремих тарифів без консультацій, то це може стати поганим сигналом», – зауважив експерт.
Він підкреслив, що проблеми у окремих галузях української економіки, які вже виникли, є якраз сигналом відсутності діалогу.
«Це черговий сигнал того, що такі розмови повинні бути. Влада повинна знаходити час для того, щоб проводити такі розмови, і отримувати під час цих розмов інформацію, на базі якої можна формувати свої рішення. Бо інакше це може призвести до того, що влада дійсно не буде чути багатьох представників галузей, і це матиме негативний ефект», – резюмував експерт.
Нагадаємо, раніше НКРЕКП опублікувала проект рішення щодо суттєвого підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів. Серед причин, якими в Комісії пояснили це рішення – необхідність підвищити зарплати в Укренерго, і провести виплати за кредитами. У свою чергу, Федерація роботодавців України виступила проти цього рішення, і закликала Укренерго провести реструктуризацію своїх кредитів, як це роблять усі держкомпанії, а також оптимізувати витрати, замість підвищення тарифів.
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