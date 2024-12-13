Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Перегляд тарифу на передачу електроенергії. Експерт Інституту економічних досліджень пояснив, що треба врахувати

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Перегляд тарифу на передачу електроенергії. Експерт Інституту економічних досліджень пояснив, що треба врахувати
фото з відкритих джерел

НКРЕКП опублікувала проект рішення щодо суттєвого підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів

Рішення щодо тарифу на передачу електроенергії має ухвалюватися після консультацій з бізнесом та аналізу всіх ризиків, до яких може призвести підвищення. Про це заявив головний консультант Національного інституту економічних досліджень Іван Ус, коментуючи ініціативу Нацкомісії з регулювання енергетики суттєво підвищити тариф на передачу електроенергії.

«Необхідний діалог з бізнесом, щоб влада розуміла, для яких галузей є ризики. І тільки на таких діалогах має будуватися політика. Бо якщо приймати рішення щодо підвищення окремих тарифів без консультацій, то це може стати поганим сигналом», – зауважив експерт.

Він підкреслив, що проблеми у окремих галузях української економіки, які вже виникли, є якраз сигналом відсутності діалогу.

«Це черговий сигнал того, що такі розмови повинні бути. Влада повинна знаходити час для того, щоб проводити такі розмови, і отримувати під час цих розмов інформацію, на базі якої можна формувати свої рішення. Бо інакше це може призвести до того, що влада дійсно не буде чути багатьох представників галузей, і це матиме негативний ефект», – резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП опублікувала проект рішення щодо суттєвого підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів. Серед причин, якими в Комісії пояснили це рішення – необхідність підвищити зарплати в Укренерго, і провести виплати за кредитами. У свою чергу, Федерація роботодавців України виступила проти цього рішення, і закликала Укренерго провести реструктуризацію своїх кредитів, як це роблять усі держкомпанії, а також оптимізувати витрати, замість підвищення тарифів.

Читайте також:

Теги: НКРЕКП влада Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Охоронець посольства США у Норвегії шпигував на користь Росії та Ірану
Охоронець посольства США у Норвегії шпигував на користь Росії та Ірану
22 листопада, 04:55
Як зазначив гендиректор Yasno, ситуація в енергосистемі складна
Гендиректор Yasno спрогнозував, скільки часу триватимуть екстрені відключення світла
28 листопада, 10:14
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
Відключення світла: як діятимуть графіки 24 листопада
23 листопада, 19:27
Закриття німецького бюро, за словами Благого, сталося невдовзі після репортажу про затримання громадянина ФРН Миколи Гайдука
Пропагандисти «Першого каналу» РФ поскаржилися, що у Німеччині їм показали на двері
27 листопада, 17:17
Ігор Терехов повідомив, що у Харкові вже розпочався опалювальний сезон
Мер Харкова розповів, як місто перетворюється в енергоострів
28 листопада, 10:34
Добряк запевнив, що обов’язково буде здійснено евакуацію усіх дітей
Ситуація у Покровську. Влада взялася за примусову евакуацію: у місті залишилося 24 дитини
6 грудня, 14:05
Українці, які перебувають у Словаччині, повинні врахувати зміни та завчасно планувати свої подальші дії
Одна з країн Європи скорочує терміни підтримки українських біженців
8 грудня, 22:22
Мохаммед аль-Джалалі залишається в країні
Прем'єр Сирії заявив про готовність передати владу опозиції
8 грудня, 08:17
Відключення світла на Хмельниччині 13 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла на Хмельниччині 13 грудня: як діятимуть графіки
Вчора, 21:07

Економіка

Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення. Асоціації добувної промисловості б'є на сполох
Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення. Асоціації добувної промисловості б'є на сполох
Перегляд тарифу на передачу електроенергії. Експерт Інституту економічних досліджень пояснив, що треба врахувати
Перегляд тарифу на передачу електроенергії. Експерт Інституту економічних досліджень пояснив, що треба врахувати
Регулятор повинен негайно змінити прайс-кепи для уникнення дефіциту електроенергії – депутатка
Регулятор повинен негайно змінити прайс-кепи для уникнення дефіциту електроенергії – депутатка
Зростання цін пришвидшиться: глава Нацбанку дав невтішний прогноз
Зростання цін пришвидшиться: глава Нацбанку дав невтішний прогноз
Нацбанк підвищив облікову ставку вперше за пів року
Нацбанк підвищив облікову ставку вперше за пів року
Виконання бюджету-2024. Гетманцев назвав вагому цифру
Виконання бюджету-2024. Гетманцев назвав вагому цифру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
107K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
38K
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
21K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
15K
Росіяни активно тікають до однієї країни Європи

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua