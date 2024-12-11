Асоціація газовидобувних компаній просить у Регулятора не підвищувати тариф на транспортування газу

Видобувники газу звернулися до Регулятора

Асоціація газовидобувних компаній України звернулася до Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням залишити тарифи на транспортування газу без змін. Про це йдеться у зверненні до голови Комісії Юрія Власенка.

Проєкт постанови НКРЕКП передбачає значне підвищення тарифу на всіх точках входу та виходу газу в Україні. Зокрема тариф на вхід у ГТС для внутрішніх точок пропонується збільшити в 4,5 рази. За оцінками експертів, у такому разі додаткові витрати для видобувних компаній складуть близько 7 млрд грн.

«Асоціація наголошує, що значне підвищення тарифів для внутрішніх точок входу в ГТС України неминуче та негативно відобразиться на галузі вже на початку 2025 року. В свою чергу, зменшення кількості інвестиційних проєктів еквівалентно зниженню обсягів буріння нових свердловин, робота яких є критичною та компенсує природне падіння, зниження видобутку газу українського походження та, закономірно, гарантовано зумовить пошук додаткових коштів для імпорту природного газу», – наголошують в Асоціації.

Також організація гостро розкритикувала недостатню прозорість процесу встановлення нових тарифів та відсутність єдиного підходу до учасників енергоринку: «Враховуючи те, що ринки електричної енергії та природного газу є дотичними й формують єдину енергосистему України, Асоціація наголошує на важливості дотримання єдиного підходу, а саме щодо публікації необхідної інформації та проведення відкритих обговорень з учасниками ринку їх коментарів, зауважень та пропозицій».

Асоціація газовидобувних компаній України закликає НКРЕКП залишити тарифи на поточному рівні до отримання всіх необхідних розрахунків та обґрунтувань, а також провести відкрите обговорення з усіма учасниками ринку.

Нагадаємо, Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати також звернувся до НКРЕКП із закликом надати обґрунтування запропонованих тарифів на транспортування газу. Комітет запропонував провести інвентаризацію активів Оператора ГТС та залишити тарифи на поточному рівні до надання всіх необхідних розрахунків.