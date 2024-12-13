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У Вінниці зросте вартість проїзду в громадському транспорті

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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У Вінниці зросте вартість проїзду в громадському транспорті
фото з відкритих джерел

Економічно обґрунтована собівартість проїзду в міському електротранспорті наразі становить майже 20 грн за одного пасажира

Виконком Вінницької міської ради у четвер підвищив вартість проїзду в електротранспорті на 50% – до 12 грн за поїздку, в міських автобусах – на 25%, до 15 грн.
Про це повідомляє Вінницька міська рада.

Зазначається, що виконком Вінницької міської ради задовольнив звернення КП «Вінницька транспортна компанія» та підвищив існуючі тарифи на послуги з перевезення пасажирів та вартості електронних квитків тривалого користування у міському автомобільному та електротранспорті на території Вінницької міської територіальної громади.

Так, з 15 грудня поїздка у вінницьких трамваях та тролейбусах коштуватиме 12 грн замість чинного тарифу у розмірі 8 грн, у муніципальних автобусах – 15 грн замість 12 грн.

У повідомленні йдеться, що економічно обґрунтована собівартість проїзду в міському електротранспорті наразі становить майже 20 грн за одного пасажира. Відтак, встановлена нова вартість квитків на проїзд у муніципальному транспорті є соціально орієнтованою.

Також підвищено вартість місячних проїзних квитків. Найдорожчий – безлімітний – коштуватиме 1125 грн на місяць, з обмеженою кількістю послуг – 750 грн на 130 поїздок. Студентські проїзні коштуватимуть 375 грн, учнівські – 225 грн.

Нагадаємо, що через зростання тарифів на електроенергію та пальне в Україні дорожчає проїзд в громадському транспорті. Ціни на проїзд у деяких регіонах можуть підняти до 50%. «Главком» проаналізував, що може змінитися для пасажирів найближчим часом.

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Теги: тарифи Вінниця послуги перевезення

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