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Податки ФОП зростуть у 2027 році: скільки доведеться платити щомісяця

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Податки ФОП зростуть у 2027 році: скільки доведеться платити щомісяця
Нові розрахунки для підприємців залежать від показників держбюджету на 2027 рік
фото: glavcom.ua

Зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму вплине на розмір окремих платежів і граничний дохід підприємців

З 1 січня 2027 року для ФОП можуть змінитися розміри єдиного податку, військового збору, ЄСВ та річні ліміти доходу. Розрахунки зроблено на основі показників, закладених у проєкті державного бюджету на 2027 рік, передає «Главком».

Проєкт держбюджету №16000 передбачає підвищення мінімальної зарплати до 9546 грн, а прожиткового мінімуму для працездатних осіб – до 3691 грн. Законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня 2026 року.

Якими будуть щомісячні платежі ФОП

Через зміну базових показників зростуть розрахункові суми окремих платежів для підприємців.

Для ФОП першої групи максимальний єдиний податок становитиме 369,10 грн на місяць, для другої групи – 1909,20 грн.

Військовий збір для підприємців першої та другої груп становитиме 954,60 грн на місяць.

Мінімальний ЄСВ для ФОП усіх груп становитиме 2100,12 грн на місяць.

Водночас для першої та другої груп ідеться саме про максимальний розмір єдиного податку. Конкретну ставку в межах цього максимуму встановлює місцева рада.

ФОПам збільшать річні ліміти

Разом зі зміною соціальних показників зростуть і граничні обсяги доходу для підприємців на спрощеній системі:

  • перша група – 1 594 182 грн на рік;
  • друга група – 7 961 364 грн;
  • третя група – 11 140 182 грн.

Для ФОП третьої групи відсоткова ставка єдиного податку не змінюється. Водночас збільшується граничний обсяг доходу, який дозволяє працювати на цій групі.

Важливо, що всі наведені суми поки є розрахунковими. Вони базуються на показниках проєкту держбюджету-2027, який Верховна Рада ще має розглянути та ухвалити. Картка законопроєкту №16000 наразі містить статус документа, поданого до парламенту.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що у проєкті держбюджету-2027 уряд уже заклав 117,3 млрд грн додаткових податкових надходжень, які мають з’явитися після ухвалення Верховною Радою змін до податкового законодавства. Зокрема, 58,7 млрд грн очікується від можливого підвищення ПДВ, 38,5 млрд грн – від продовження дії ставки податку на прибуток банків на рівні 50%, ще 11,8 млрд грн – від оподаткування міжнародних посилок та 8,3 млрд грн – від додаткового підвищення акцизів на пальне.

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Теги: ФОП мінімальна заробітна плата податки

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