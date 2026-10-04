Російські багатії переказали Кремлю рекордні $5,6 млрд на війну

Внески найбагатших росіян перевищили 1% усіх видатків бюджету РФ

Найбагатші росіяни цього року перерахували до федерального бюджету 471 млрд рублів (понад $5,6 млрд), які в бюджетних документах проходять як «добровільні надходження». Це покрило понад 1% усіх державних видатків Росії, а самі внески різко зросли після березневої зустрічі найбагатших бізнесменів із Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Гроші почали надходити після зустрічі з Путіним

За даними Reuters, більшість учасників закритої березневої зустрічі перебуває під західними санкціями, а повний список присутніх не оприлюднювали. «Добровільні надходження» в бюджеті вже перевищили суму податку на надприбутки, який переважно сплачували металургійні компанії та виробники добрив.

Різке зростання внесків «Главком» відстежував і раніше. За даними «Електронного бюджету», безоплатні надходження від недержавних організацій до середини серпня становили 383,69 млрд рублів. До березневої зустрічі вони дорівнювали лише 15,6 млрд, у квітні зросли до 159,7 млрд, у травні – ще на 45,5%, у червні – на 27%, а за липень і першу половину серпня – ще на 30%.

Кремль називає внески добровільними

За версією Кремля, ідею запропонував один із бізнесменів. Він нібито аргументував це тим, що багато заможних росіян зробили статки в 1990-х завдяки зв’язкам із державою й тепер мають підтримати бюджет. За словами Кремля, цей учасник запропонував унести «дуже велику суму», а Путін ініціативу підтримав. У вересні президент заявив, що після зустрічі бізнесмени переказали «сотні мільярдів» рублів.

Ідею «скинутися» Путін озвучив ще в березні. За даними The Bell, тоді Сулейман Керімов пообіцяв перерахувати 100 млрд рублів.

Дефіцит бюджету РФ зростає

Самі внески не є прямим платежем на користь армії: кошти надходять до загального бюджету, після чого уряд розподіляє їх між статтями видатків. Водночас на оборону й безпеку Росія планує спрямувати 38% усіх бюджетних витрат цього року, а Reuters пов’язує внески з воєнними потребами.

За даними бюджетних документів, дефіцит у 2026 році сягне 3,2% ВВП, або 7,3 трлн рублів ($87 млрд), тоді як початковий план передбачав 1,6%. Без внесків найбагатших дефіцит міг би становити 3,4% ВВП.

Влада шукає й інші джерела. Цього року уряд розраховує отримати 385 млрд рублів від продажу активів, вилучених у приватного бізнесу. За оцінкою Reuters, це найбільший перерозподіл власності в Росії від часів приватизації 1990-х. Росія також підвищувала податки й нарощувала запозичення, а на 2027 рік готує нові податкові зміни.

Нагадаємо, у червні «Главком» повідомляв, що великі російські підприємці вже перерахували до бюджету 220 млрд рублів – майже у 130 разів більше, ніж закладено в річному прогнозі за цією статтею. За даними Financial Times, до ініціативи також долучилися Олег Дерипаска й Володимир Потанін.