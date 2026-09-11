Майже третина українських ФОПів працює у роздрібній торгівлі – Опендатабот

У 2021, 2022 та 2025 роках підприємців у роздрібній торгівлі закривалося більше, ніж реєструвалося

Найбільше підприємців у цій сфері зареєстровано на Дніпропетровщині, Одещині та в Києві

В Україні станом на початок вересня 2026 року 659 090 фізичних осіб-підприємців працюють у сфері роздрібної торгівлі. Це майже третина всіх ФОПів у країні. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру, проаналізовані Опендатаботом, пише «Главком».

Після скорочення у 2025 році кількість підприємців у ритейлі знову почала зростати. За вісім місяців 2026 року у сфері відкрилися на 8 196 ФОПів більше, ніж припинили діяльність.

Динаміка ФОПів у ритейлі Фото: Опендатабот

Водночас у попередні роки динаміка була нестабільною. У 2021, 2022 та 2025 роках підприємців у роздрібній торгівлі закривалося більше, ніж реєструвалося.

Найбільше скорочення зафіксували у 2022 році. Тоді кількість закритих ФОПів у сфері перевищила кількість нових реєстрацій майже на 25 тис.

Найбільша частка підприємців працює у неспеціалізованих магазинах. Таких ФОПів налічується близько 208 тис., або 32% від усіх підприємців у сфері роздрібної торгівлі.

Види роздрібної торгівлі серед ФОПів Фото: Опендатабот

Ще 159,9 тис. ФОПів, або 24%, торгують на ринках та з лотків.

107,4 тис. підприємців, або 16%, здійснюють роздрібну торгівлю поза магазинами. До цієї категорії, зокрема, належить торгівля через інтернет.

Ще 82,8 тис. ФОПів продають різні товари у спеціалізованих магазинах.

47,6 тис. підприємців займаються торгівлею продуктами, напоями та тютюновими виробами у спеціалізованих торгових точках.

Лідером за кількістю підприємців у сфері роздрібної торгівлі є Дніпропетровська область. Там зареєстровано 46,4 тис. таких ФОПів.

Географія ФОПів у ритейлі Фото: Опендатабот

На другому місці Одеська область із 44,5 тис. підприємців. У Києві працюють 43,9 тис. ФОПів у сфері ритейлу.

До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю підприємців також увійшли Львівщина – 40,7 тис. та Харківщина – 40,6 тис.