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Удар по громадах: голова Дніпропетровської облради розгромив Мінфін через проєкт бюджету-2027

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Удар по громадах: голова Дніпропетровської облради розгромив Мінфін через проєкт бюджету-2027
Місцеві бюджети можуть втратити частину коштів через рішення, закладені у проєкті держбюджету-2027
колаж: glavcom.ua/фото: minfin.com.ua

Із обласного бюджету Дніпропетровщини планують вилучити 831,3 млн грн, ще 3,7 млрд грн – із бюджетів територіальних громад

Проєкт Державного бюджету України на 2027 рік передбачає масштабне вилучення коштів із місцевих бюджетів. Для прифронтових міст і регіонів це означає менше ресурсів на лікарні, тепло, воду, укриття та відновлення пошкодженої інфраструктури. Зокрема, з бюджетів Дніпропетровщини у 2027 році планують вилучити понад 4,5 млрд грн. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він розкритикував підходи, закладені Мінфіном у проєкті держбюджету.

Так, із обласного бюджету Дніпропетровщини планують вилучити 831,3 млн грн, ще 3,6889 млрд грн – із бюджетів територіальних громад. Загалом це 4,52 млрд грн реверсної дотації, тобто коштів, які передаються з місцевих бюджетів до державного.

Водночас для області передбачено 1,3581 млрд грн базової дотації. Таким чином, обсяг реверсної дотації перевищує базову дотацію приблизно на 3,16 млрд грн.

Голова облради звернув увагу і на частку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яка залишається в розпорядженні громад. У проєкті бюджету-2027 пропонується повернутися до зарахування 60% ПДФО до місцевих бюджетів замість нинішніх 64%.

За оцінкою Асоціації міст України, зменшення частки ПДФО з 64% до 60% означатиме для місцевих бюджетів втрату 18,2 млрд грн у 2027 році. Асоціація виступає за збереження 64% ПДФО за громадами.

Лукашук наголошує, що додаткові 4% ПДФО громади використовують, зокрема, для покриття різниці в тарифах і забезпечення роботи критичної інфраструктури. 

«З усією повагою до Мінфіну та завдання зекономити кожну гривню. Але порахуйте самі. Видатки держбюджету-2027 заплановані на рівні 7,27 трлн грн. Реверс із нашої області в цій сумі становить 0,06%», – заявив Лукашук.

За його словами, для громад Дніпропетровщини йдеться не про абстрактні бюджетні показники, а про фінансування конкретних потреб. 

«Для громад області це лікарні, тепло, вода й укриття. Забрати ці гроші у регіону, по якому б’ють щодня, і назвати це вирівнюванням не вийде», – зазначив голова облради.

Проблема стосується не лише Дніпропетровщини. За оцінкою Асоціації міст України, проєкт держбюджету-2027 передбачає загальне скорочення фінансових ресурсів територіальних громад на 224,5 млрд грн.

У цю суму Асоціація включає, зокрема, 18,2 млрд грн через зменшення частки ПДФО, 19,2 млрд грн реверсної дотації, 85 млрд грн відсутньої компенсації різниці в тарифах, 90 млрд грн недонадходжень від вилучення «військового» та «силового» ПДФО, а також скорочення окремих субвенцій.

«Немає в проєкті й субвенції на роботу районних рад. Знову треба буде дофінансовувати їх з обласного бюджету. Районні ради обрали люди, і мандат виборців не скасовується відсутністю рядка в бюджеті», – додав Лукашук.

Окремо Асоціація міст виступає проти вилучення реверсної дотації. У проєкті бюджету на 2027 рік вона передбачена для 218 бюджетів громад і становить загалом 19,2 млрд грн. Базову дотацію планують надати 961 громаді – загалом 28,4 млрд грн. При цьому позиція Асоціації міст полягає в тому, що кошти реверсної дотації мають залишатися у місцевих бюджетах, зокрема з огляду на додаткові витрати громад через війну.

Проєкт держбюджету-2027 уже зареєстрований у Верховній Раді під № 16000.

«Головне слово скажуть народні депутати під час голосування у ВРУ. Тому звертаюсь до них, насамперед від нашої області і прифронтових регіонів. Перше: залишити громадам 64% ПДФО на постійній основі. Друге: не вилучати реверс у прифронтових регіонів і громад», – резюмував Лукашук.

Дискусія про ресурси місцевих бюджетів відбувається на тлі проблем із фінансуванням державних видатків уже у 2026 році. 17 вересня голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що Мінфін переніс на грудень 39 млрд грн капітальних видатків, які планували профінансувати у вересні-листопаді. Серед них – витрати на будівництво та реконструкцію лікарень, укриття в медичних і освітніх закладах, захист енергетики та соціальне житло.

Причиною названо проблеми з отриманням міжнародного фінансування. За словами Підласої, перенесення таких витрат на грудень може означати, що частину з них цього року взагалі не встигнуть профінансувати.

Водночас у проєкті держбюджету-2027 уряд заклав рекордні видатки на оборону – 4,89 трлн грн. Загальні видатки державного бюджету становлять близько 7,27 трлн грн.

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Теги: Держбюджет податки фінансування Мінфін

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