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Показання лічильника: «Нафтогаз» звернувся до споживачів із важливим поясненням

Надія Карбунар
glavcom.ua
Показання лічильника: «Нафтогаз» звернувся до споживачів із важливим поясненням
Передавати дані необхідно із 1 до 5 числа кожного місяця
фото з відкритих джерел

Якщо дані не зарахували, потрібно скерувати до облгазу письмове звернення

Компанія «Нафтогаз» пояснила споживачам, як діяти, якщо облгази ігнорують передані показання лічильників.

По-перше, передавати дані необхідно із 1 до 5 числа кожного місяця. Наразі йдеться про термін від 1 до 5 листопада 2022 року.

Зробити це можна кількома способами. Зокрема, на сайті або в чатботі облгазу. Також можна зателефонувати до контакт-центру облгазу або ж прийти до них в офіс.

У «Нафтогазі» наголосили, що головне завдання облгазів – це доставляти газ споживачам. Також в їхній компетенції підключати та відключати газ. Облгази також повинні забезпечувати якість газу і оперативно реагувати на аварійні виклики.

Споживачам наполегливо рекомендують, передаючи показання лічильника онлайн, фіксувати це на відео, фото, або ж хоча б робити скріншоти.

Якщо ж показання споживачів не зарахували, то потрібно скерувати до облгазу письмове звернення. Ви маєте повне право вимагати надати роз’яснення, чому передані вами показання лічильника зафіксовані неправильно.

Раніше «Нафтогаз» дає дієві поради щодо можливої економії комунальних платежів. Зокрема, компанія для більшого заощадження рекомендує встановити освітлення з датчиком руху в коридорах. Також допоможе й надання переваги 5-хвилинному душу замість ванної, економія обсягів води – втричі. 

 

 

Теги: економіка комуналка газ

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