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«Нафтогаз» назвав причину припинення газопостачання Трипільської ТЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Нафтогаз» назвав причину припинення газопостачання Трипільської ТЕС
Трипільська ТЕС буде відключена від газопостачання з 7:00 30 жовтня
фото з відкритих джерел

«Нафтогаз» заявив про величезний борг ПАТ «Центренерго» за спожитий газ

НАК «Нафтогаз Україна» припиняє газопостачання Трипільськїю ТЕС ПАТ «Центренерго» через невиконання зобов’язань щодо повної та своєчасної оплати отриманого енергоресурсу. Про це «Економічній правді» повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».

«Станом на сьогодні Трипільську ТЕС ПАТ «Центренерго» включено в Реєстр споживачів постачальника «останньої надії». При цьому загальний розмір заборгованості ПАТ «Центренерго» за спожитий газ перед ТОВ «ГК «Нафтогаз України» складає 2,757 млрд грн», – зазначив «Нафтогаз».

У компанії додали, що на підставі укладених з ПАТ «Центренерго» двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії було здійснено попередні оплати за електричну енергію за березень 2022 року, 4 квартал 2022 року та 1 квартал 2023 року. При цьому ПАТ «Центренерго» не виконало свої договірні зобов’язання та відмовилось від постачання електроенергії на суму 1,8 млрд грн. 

Додається, що Трипільська ТЕС, станом на сьогодні, відсутня в переліку споживачів електричної енергії та природного газу, які не належать до категорії побутових споживачів і виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності України.

Також зазначається, що основним паливом Трипільської ТЕС для здійснення своєї діяльності є вугілля, а резервними – мазут та газ.

Раніше стало відомо, що компанія «Нафтогаз України» доручила «Київоблгазу» припинити постачання газу на Трипільську теплоелектростанцію, яка виробляє критичну для Києва та області електроенергію.

Нагадаємо, «Укренерго» заявило, що найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення через те, що енергосистема України зазнала нових пошкоджень через ворожі атаки.

При цьому Банкова повідомляє, що з 31 жовтня графіки відключення електроенергії на території України стануть плановими, а не аварійними.

Теги: електроенергія газ Нафтогаз України Київщина

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