Кабінет міністрів передбачив щомісячну додаткову винагороду для поліцейських у період воєнного стану. Базовий розмір доплати становитиме 10 тис. грн, однак для частини правоохоронців її можуть збільшити. Відповідне рішення уряд ухвалив постановою №1432 «Деякі питання соціальних гарантій грошового забезпечення поліцейських», пише «Главком».

Згідно з документом, додаткову винагороду в розмірі 10 тис. грн щомісяця отримуватимуть поліцейські, крім курсантів і слухачів закладів освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Водночас постанова передбачає механізм збільшення виплати. Якщо загальний розмір грошового забезпечення поліцейського, включно з посадовим окладом, окладом за спеціальним званням, надбавками, преміями та додатковою винагородою, буде меншим за 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня відповідного року, доплату збільшуватимуть до досягнення цієї суми.

Додаткова винагорода виплачуватиметься лише на період дії воєнного стану. Вона не враховуватиметься під час призначення пенсії або перерахунку її розміру.

Порядок і умови виплати має визначити Міністерство внутрішніх справ. Також МВС доручено протягом місяця після припинення або скасування воєнного стану подати уряду пропозиції щодо розміру грошового забезпечення поліцейських.

Постанова набирає чинності одночасно із законом №4909-IX від 10 червня 2026 року. Цей закон набирає чинності 1 січня 2027 року, тож саме з цієї дати мають запрацювати передбачені постановою правила.

Варто нагадати, що правоохоронці Львівщини припинили діяльність транснаціональної групи, яка налагодила ввезення в Україну наркотичного засобу кратом та електронних сигарет із психотропною речовиною ТГК. За даними поліції, щомісячний прибуток від незаконного збуту перевищував 11 млн грн.