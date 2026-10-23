Долар по 150 і перемир’я з РФ: Коломойський зробив низку заяв у суді

За словами бізнесмена, у разі припинення вогню Україні доведеться вирішувати, що робити з військом

Бізнесмен припустив, що наявних резервів вистачить приблизно на рік для підтримання валютного курсу

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що можливе перемир’я з Росією не зніме з України низки серйозних проблем. Він поставив питання про майбутнє армії, чоловіків за кордоном і подальшу фінансову підтримку Європи, а також висловив припущення, що курс долара може сягнути 150 грн. Про це Коломойський заявив у суді, повідомляє «Главком».

За словами бізнесмена, у разі припинення вогню Україні доведеться вирішувати, що робити з військом і як діяти щодо чоловіків, які виїхали за кордон. Окремо він звернув увагу на залежність української економіки від фінансової допомоги європейських партнерів.

«Перемир’я – так, добре. Що робити з армією? Це перше питання. Що з чоловіками за кордоном? Друге. І найголовніше – третє: Європа продовжуватиме давати гроші? Коли почнеться мир?» – сказав Коломойський.

Він також заявив про ризики для української зовнішньої торгівлі. На його думку, скорочення експорту зерна та металургійної продукції ускладнює економічну ситуацію.

«Мінус зерно є, мінус металургія є. Експортного потенціалу – дай Боже, щоб було там $15-20 млрд. Імпорт – $70 млрд. Тобто сальдо зовнішньої торгівлі – мінус $50-60 млрд на місяць. Як будемо жити?» – зазначив бізнесмен.

Коломойський припустив, що наявних резервів вистачить приблизно на рік для підтримання валютного курсу. Водночас він озвучив власну оцінку вартості долара.

«Який реальний курс гривні сьогодні до долара? Ну, подумайте самі. 60? Я думаю, 150. 150 – це без паніки», – заявив він.

Ця цифра є особистою оцінкою Коломойського, а не офіційним прогнозом Національного банку України.

Бізнесмен також висловив скепсис щодо перспектив переговорів із Росією. Він вважає, що під час обговорення перемир’я потрібно зважати на наслідки, які настануть після припинення бойових дій.

«Тому, коли говорите «перемир’я», треба думати про те, що за цим стоїть. М*скалі будуть просто ось так плескати в долоні», – сказав Коломойський.

Він додав, що не очікує результатів від переговорного процесу: «До переговорів я ставлюся абсолютно індиферентно, знаючи наперед, що нічого з цього не вийде».

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський сподівається, що Сполучені Штати зможуть вплинути на Росію та домогтися припинення гарячої фази війни. За його словами, першим кроком до мирного врегулювання має стати припинення вогню, після якого можна буде обговорювати гарантії безпеки та інші питання вже у грудні.