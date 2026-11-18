Речник МЗС нагадав про вимоги Москви у грудні 2021 року повернути НАТО до кордонів 1997 року

Росія планує посварити США з Європою, посилити розбіжності між країнами ЄС і НАТО та розколоти європейські суспільства зсередини. Особливу увагу Москва приділятиме країнам, де відбуватимуться вибори. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час презентації звіту Центру протидії дезінформації «Моделі інформаційного тиску РФ: від України до Європи», повідомляє кореспондент «Главкома».

«На наступний рік, на найближчий час Росія ставить собі пріоритетне завдання трьох ліній розколу. Це розкол між Сполученими Штатами і Європою, розкол всередині ЄС і НАТО, між країнами ЄС і НАТО, і розколи всередині окремих європейських країн, всередині їхніх суспільств», – сказав Тихий.

За його словами, Росія розраховує використовувати для цього, зокрема, виборчі процеси в європейських державах. Відповіддю на такі спроби має стати збереження єдності між США та Європою, всередині ЄС і НАТО, а також у самих суспільствах.

Тихий також наголосив, що російські інформаційні кампанії потрібно розглядати разом із дипломатичними та військовими діями Кремля. За його словами, Росія вже використовувала ультиматуми щодо безпеки НАТО як привід для подальших агресивних кроків.

Речник МЗС нагадав про вимоги Москви у грудні 2021 року повернути НАТО до кордонів 1997 року. Нині, за його словами, Росія знову порушує питання створення нової архітектури безпеки в Європі.

Україна наполягає на іншій послідовності дій: спочатку має відбутися припинення вогню, переговори про гарантії безпеки для України та мирне врегулювання війни. І лише після цього можна обговорювати ширші питання безпеки в Європі.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав подарунком для дружньої Португалії від Сил оборони України повернення мосту Васко да Гама в Лісабоні статусу найдовшого в Європі. Це стало можливим після ударів по Керченському мосту, частина конструкції якого обвалилася.