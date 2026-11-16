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Поліція провела масштабні обшуки після заворушень на Київщині (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Поліція провела масштабні обшуки після заворушень на Київщині (відео)
У межах розслідування поліцейські провели 33 обшуки за місцями проживання фігурантів
фото: кадр з відео

Правоохоронці оголосили підозри сімом громадянам, які, за даними слідства, брали активну участь у заворушеннях

Правоохоронці провели 33 обшуки у межах розслідування подій поблизу місця тимчасового розташування підрозділу Національної гвардії в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Ще сімом учасникам заворушень повідомили про підозру. Загальна кількість підозрюваних у справі зросла до 15 осіб. Про це повідомляє Національна поліція України, пише «Главком».

Минулого тижня правоохоронці оголосили підозри сімом громадянам, які, за даними слідства, брали активну участь у заворушеннях та вчиняли хуліганські дії. Шістьом із них інкримінують хуліганство за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, ще одній особі – опір працівникам правоохоронного органу за ч. 2 ст. 342 ККУ.

У межах розслідування поліцейські провели 33 обшуки за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучили речові докази, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Раніше правоохоронці затримали жінку, яка, за версією слідства, підбурювала місцевих жителів до протиправних дій. Також затримали двох її спільників та ще п'ятьох осіб.

Загалом у межах розслідування, яке поліція проводить спільно зі Службою безпеки України, про підозру повідомили 15 громадянам.

Наразі правоохоронці готують до суду клопотання про обрання запобіжних заходів усім сімом особам, яким оголосили підозри минулого тижня.

Варто нагадати, що у Петропавлівській Борщагівці Київської області біля будинку, де раніше перебували військовослужбовці, лунали постріли та сталися сутички. Люди, які зібралися біля будівлі, пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також невідомі запускали димові шашки та кидали в поліцейських яйця. Правоохоронці у відповідь застосували спецзасоби.

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Теги: Київщина поліція кримінал

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