Мінсоцполітики готує новий механізм призначення субсидій

Під час війни опрацювання заяв на субсидії в громадах, де тривають бойові дії, неможливе

Українці зможуть отримувати субсидії через Пенсійний фонд

Міністерство соціальної політики має намір оновити механізм призначення житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Зокрема, його хочуть зробити екстериторіальним. Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Така потреба викликана воєнним часом – зокрема, активним переміщенням населення з небезпечних регіонів.

«Наразі прийом документів і призначення субсидій і пільг здійснюється управліннями соціального захисту населення (УСЗН), на місцевому рівні, і здійснюється з прив’язкою до місця, де розміщено відповідний УСЗН. Оригіналом поданих документів та виплатних документів є паперова форма, що небезпечно під час бойових дій чи окупації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час війни опрацювання заяв на субсидії та пільги в громадах, де тривають бойові дії, чи які тимчасово окуповані, неможливе. А в тих громадах, куди переміщаються громадяни, процедура призначення – складна і тривала.

«Тому, аби захистити право громадян отримувати такі виплати, Міністерство соціальної політики пропонує здійснювати призначення субсидій і пільг через Пенсійний фонд України. Використання ІТ-систем Пенсійного фонду дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій і пільг в будь-якій точці України», – зазначають в міністерстві.

Відомство наголошує, що це не матиме жодного впливу на діючих отримувачів пільг та житлових субсидій, які не змінювали місце проживання; а для осіб, які вимушено змінили місце проживання в зв’язку з бойовими діями, надасть можливість звернутися з питання призначення житлової субсидії чи надання пільг до органів Пенсійного фонду України, а також до ЦНАПів або онлайн – до місцевих органів (через додаток «Соціальна громада»).

Нагадаємо, в Україні з 1 липня збільшився розмір соціальних виплат – пенсій, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших. Це пов’язано зі зростанням прожиткового мінімуму, що передбачено Держбюджетом на 2022 рік.