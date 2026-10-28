Рада відхилила обмеження зарплат надепів та чиновників на рівні 80 тис. грн

За відповідну правку проголосували 157 народних депутатів за необхідних 226

Верховна Рада не підтримала правку №1003 до проєкту державного бюджету на 2027 рік, яка передбачала обмеження зарплат посадовців на рівні 80 тис. грн на місяць. Ініціатива мала стосуватися органів державної влади, місцевого самоврядування та бюджетних установ. Про це паовідомляє «Главком» з посиланням на рішення парламентарів.

За цю пропозицію проголосували 157 народних депутатів із 226 необхідних для її врахування. Голосування відбулося на засіданні парламенту в середу. Раніше правку також не підтримав бюджетний комітет Верховної Ради.

Правка передбачала встановлення граничного рівня зарплати у 80 тис. грн на місяць для працівників органів влади, місцевого самоврядування та бюджетних установ. Такий крок пропонували як один зі способів економії державних коштів.

Обмеження мало поширюватися, зокрема, на народних депутатів, суддів, суддів Конституційного Суду, членів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, прокурорів і працівників Національного банку України.

Водночас пропозиція не стосувалася б осіб, які беруть участь в обороні держави та відсічі збройної агресії Росії. Точний перелік посад, на які поширювалося б обмеження, мав визначити Кабінет міністрів.

Крім того, народні депутати не підтримали правку №611 щодо угод про визнання винуватості. Вона передбачала, що такі угоди не могли б зобов’язувати обвинуваченого сплачувати кошти третім особам.

За задумом авторів правки, гроші в межах таких домовленостей мали б спрямовуватися лише до державного бюджету або на відшкодування збитків за цивільним позовом.

Нагадаємо, що у середу, 28 жовтня, Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2027 у першому читанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду. «За» проголосувало 239 народних депутатів.