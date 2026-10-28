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Рада ухвалила Держбюджет-2027 у першому читанні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рада ухвалила Держбюджет-2027 у першому читанні
«За» проголосувало 239 народних депутатів
фото: скриншот з відео

У проєкті Держбюджету-2027 закладено видатки на 7 трлн 272 млрд грн

У середу, 28 жовтня, Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2027 у першому читанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду.

«За» проголосувало 239 народних депутатів.

Рада ухвалила Держбюджет-2027 у першому читанні фото 1

«Безпека й оборона та соціальні виплати – основні напрями видатків, передбачені проєктом Державного бюджету на 2027 рік. Верховна Рада України ухвалила документ в першому читанні (№16000)», – йдеться у повідомленні.

За словами нардепа Ярослава Железняка, серед підтриманих пропозицій – поправка №1279 про підвищення зарплат військовим.

Глава уряду Сергій Корецький подякував народним депутатам за спільну роботу та підтримку проєкту Держбюджету на 2027 рік у першому читанні. «Це Бюджет, який враховує реалії повномасштабної війни та ключові потреби держави на наступний рік. Передусім це необхідне фінансування безпеки й оборони, збереження фінансової стійкості та виконання важливих соціальних зобов’язань перед людьми. Уряд опрацює Бюджетні висновки парламенту та підготує проєкт до другого читання», – наголосив він.

У проєкті Держбюджету-2027 закладено видатки на 7 трлн 272 млрд грн, доходи – 5 трлн 648 млрд грн. Основні видатки – це сектор безпеки й оборони, які закладені на рівні 4 трлн 885 млрд грн, або 43,8% ВВП країни.

Рада ухвалила Держбюджет-2027 у першому читанні фото 2

Граничний обсяг дефіциту очікується на позначці 1,67 трлн грн.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2027 рік.

До слова, прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачені кошти на чинні виплати військовослужбовцям з урахуванням надбавок, затверджених у 2026 році. Водночас для нового підвищення зарплат уряд продовжує шукати додаткові джерела фінансування.

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Теги: Верховна Рада Держбюджет

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