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Податок на посилки з іноземних маркетплейсів. Рада прийняла законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Податок на посилки з іноземних маркетплейсів. Рада прийняла законопроєкт
Законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу України
фото: скриншот з відео

Законопроєкт підтримали 252 народні депутати

Сьогодні, 15 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування посилок до €150 у другому читанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду.

«За» проголосували 252 народні депутати.

Податок на посилки з іноземних маркетплейсів. Рада прийняла законопроєкт фото 1

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та пропонує запровадити ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їх вартості. Для онлайн-покупок вартістю до €150 ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа. Некомерційні посилки вартістю до €45 пропонується залишити без ПДВ.

Нагадаємо, 16 вересня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про оподаткування міжнародних онлайн-покупок через іноземні маркетплейси. 

Зауважимо, що за словами нардепки Ніни Южаніної, під час обговорення реформи представники влади посилалися на міжнародні зобов'язання України. Водночас меморандум з ЄС передбачає необхідність ухвалення відповідного законодавства, але не встановлює конкретної дати, коли нові правила мають запрацювати.

Окремо депутатка звернула увагу на технічну готовність держави. За її словами, митна система наразі не готова повноцінно адмініструвати новий порядок. Запровадження змін без належної підготовки може створити додаткове навантаження на митницю, бізнес та громадян.

Теги: Верховна Рада податки ПДВ

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