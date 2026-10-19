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Стартував конкурс на шість вакантних місць у Рахунковій палаті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Стартував конкурс на шість вакантних місць у Рахунковій палаті
Рахункова палата – не правоохоронний орган, а аудитор держави, який оцінює ефективність доходів і видатків бюджету
фото з відкритих джерел

Документи від кандидатів прийматимуть з 19 жовтня до 17 листопада 2026 року

Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада оголосила конкурс на шість вакантних посад членів Рахункової палати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолану Підласу.

Йдеться про посади, які були вакантними станом на 19 грудня 2024 року. Документи від кандидатів прийматимуть з 19 жовтня до 17 листопада 2026 року.

«Минулого тижня Рада ухвалила постанову про дорадчу групу експертів (умова макрофінансової підтримки ЄС), тож сьогодні Бюджетний комітет оприлюднив оголошення про прийом документів – подаватися можна вже зараз. Як це працюватиме далі: попередній відбір проводить дорадча група експертів, у якій міжнародні експерти від ЄС і Великої Британії мають переважне право голосу; на кожну посаду група подає Раді щонайменше двох кандидатів; Рада рейтинговим голосуванням визначає з цього списку шість кандидатів», – пояснила нардепка.

Підласа додала, що за законом попередній відбір може тривати до дев'яти місяців. «Але призначення нових членів Рахункової палати – структурний маяк МВФ із дедлайном у грудні 2026 року. Тому будемо просити групу експертів зробити свій відбір значно швидше», – підкреслила вона.

Нардепка нагадала, що Рахункова палата – не правоохоронний орган, а аудитор держави, який оцінює ефективність доходів і видатків бюджету. Такі органи є в усіх розвинених країнах – European Court of Auditors в ЄС чи Government Accountability Office у США.

Вимоги до кандидата:

  • громадянство України,
  • вік від 30 до 65 років,
  • вільне володіння українською та англійська або французька на рівні не нижче В2,
  • ступінь магістра,
  • загальний стаж роботи від семи років, з них не менше п'яти у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права, бездоганна ділова репутація.

Детальніше про вимоги до кандидатів можна переглянути за посиланням.

До слова, у вересні у Державному бюро розслідувань відбулася презентація результатів аудиту Рахункової палати та обговорення подальшого розвитку Бюро. У заході взяли участь представники Рахункової палати, Верховної Ради України, Кабінету міністрів, представники дипломатичних місій європейських країн, Ради Європи, консультативної місії Європейського Союзу в Україні та інші.

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Теги: Рахункова палата Верховна Рада

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