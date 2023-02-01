Гроші військовим по-новому, нарахування субсидій: що зміниться із 1 лютого

«Главком» зібрав основні нововведення у цьому місяці

Із 1 лютого в Україні запроваджують чимало новацій. Так, віднині неможливо сплатити за комунальні послуги безготівково тим, хто отримує житлову субсидію, а також усе більше переселенців зможуть отримати допомогу від держави. «Главком» проаналізував головні зміни цього місяця, які торкнуться українців.

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Отримувачі житлової субсидії самостійно сплачуватимуть комунальні

Із 1 лютого в Україні буде важлива зміна: ті громадяни, які отримують житлову субсидію, повинні будуть самостійно переказувати гроші за спожиті послуги комунальним підприємствам.

Кошти будуть зараховуватись на рахунок отримувача субсидії у банку (якщо такий рахунок відкритий). Якщо його немає або громадянин не надав відповідні дані, то кошти надійдуть в Ощадбанк. Потрібно буде підійти й отримати ці гроші, а після цього відкрити особистий рахунок у цьому або в іншому банку – для подальшої можливості перерахування грошей.

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З лютого 2023 року Ощадбанк не буде самостійно перераховувати гроші на надавачів комунальних послуг. Це означає, що українці самі повинні будуть зняти ці кошти та самостійно сплатити за користування житлово-комунальними послугами безпосередньо комунальним підприємствам та організаціям.

Пенсіонери зможуть і надалі отримувати субсидію через відділення Укрпошти у день виплати пенсії.

Впровадження е-ТТН

З 1 лютого в Україні розпочнеться піврічне тестування електронних товарно-транспортних накладних, система повноцінно запрацює з 1 серпня.

Ринок матиме пів року на те, щоб система запрацювала і бізнес міг відмовитись від паперових товарно-транспортних накладних на користь електронних документів.

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У Мінрозвитку впевнені, що впровадження е-ТТН зробить ринок вантажних перевезень прозорішим та менш корумпованим.

Для бізнесу використання електронних накладних буде дешевшим за паперові. І загалом – це перший крок до впровадження міжнародних документів – e-CMR.

Уже є провайдери електронного-документообігу, які пройшли тестування і можуть взаємодіяти з системою.

Допомога переселенцям

Крім того, з 1 лютого право на допомогу на проживання матимуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перемістилися з території можливих бойових дій. Допомога виплачується мешканцям всіх українських територій, якщо для них не визначена дата завершення бойових дій чи їхньої можливості або тимчасової окупації.

Право на допомогу на проживання матимуть переселенці, які:

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перемістилися з тимчасово окупованих територій;

перемістилися з територій, де ведуться бойові дії;

мають зруйноване або непридатне для проживання житло внаслідок пошкодження та подали заявку на відшкодування відповідних втрат до 20 травня 2022 року через портал «Дія»;

мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, внаслідок військової російської агресії;

обліковувалися як ВПО до 24 лютого;

станом на 24 лютого отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання;

після 24 лютого повторно перемістилися з ТОТ або територій, на яких ведуться бойові дії.

До оновленого переліку ввій­шли території: Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та Києва.

Нові рахунки для сплати ЄСВ

З 1 лютого зміняться рахунки для сплати єдиного внеску у Києві. А от рахунки для інших територіальних органів ДПС залишаються без змін.

Головне управління ДПС у м. Києві, з метою попередження помилкової сплати коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на неналежні рахунки, інформує, що з 1 лютого сплата єдиного внеску має здійснюватися на рахунки 3556, які відкриті на ім’я Головного управління ДПС у м. Києві за 201-204 символами звітності.

Реквізити рахунків будуть розміщені на субсайті Головного управління ДПС у м. Києві в розділі «Рахунки для сплати платежів».

Нагадаємо! Ставка ЄСВ за себе для ФОПів становитиме 4 422 грн за кожен квартал 2023 року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця.

Подорожчання мобільних тарифів

Мобільний оператор «Київстар» попередив своїх клієнтів про зміни: із 1 лютого вартість деяких тарифних планів зросте. Це стосується абонентів, які користуються тарифами «Все разом» та «Київстар ТБ». Про це попередять також за допомогою SMS-повідомлення.

Оператор, крім вищої ціни, запропонує українцям більше мобільного інтернету, хвилин на дзвінки, можливість відправляти SMS-повідомлення, а також більше Суперсил. А нові абоненти зможуть замовити тариф «WOW ТБ». Якщо ви вже підключені до тарифу, то зможете користуватися ним і далі.

Загалом, вартість буде варіюватись від 300 до 450 грн. Традиційно, перші три місяці вартість тарифу буде нижчою.

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Облгази міст-мільйонників не прийматимуть показники лічильників

Зміни торкнуться споживачів газу у Дніпрі та у Харкові. Відтепер «Харківгаз» та «Дніпрогаз» перейшли до групи «Нафтогаз України». Тож мешканці Харкова та Дніпра з 1 лютого передаватимуть показання лічильників не облгазам, а напряму «Нафтогаз України». Натомість сервіси обліку газу в облгазах більше не працюватимуть.

Судові повістки через Viber

Виклики до суду, а також судові повістки та повідомлення можна буде отримати у месенджерах, зокрема у Viber. Повістки в першу чергу надсилатимуться на месенджер, а якщо телефонний номер не привʼязаний до нього – то через SMS, як і раніше. Впровадити сервіс заплановано не пізніше 10 лютого.

Надсилання повісток та викликів через месенджери дозволить судам заощадити понад 6 млн грн на рік. Вартість однієї надісланої судової повістки через Viber втричі дешевша за надсилання повістки у вигляді SMS-повідомлення.

Безкоштовний обмін на LED-лампи

Також з 1 лютого українці зможуть безкоштовно замінити старі розжарювальні лампи на нові LED-лампи. У тестовому режимі проєкт почав працювати ще з 16 січня, однак передбачається, що у лютому вже повноцінно функціонуватиме, а до кінця місяця LED-лампи дійдуть до найменших сіл.

У «Дії» українці можуть подати заяву про обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, а потім отримати їх в одному з відділень» Укрпошти».

Усі деталі про новий проєкт та покрокову інструкцію зібрали тут.

Зміна виплат додаткової винагороди для ЗСУ

У Збройних силах України з 1 лютого частково змінюють механізм нарахування грошового забезпечення. Кабінет міністрів змінив порядок нарахувань додаткових виплат бійцям сил оборони у 30 тис. грн. Це стосується тих, хто не бере участі у бойових діях і перебуває в тилових регіонах.

Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Бойові виплати у 100 тис. грн на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти: виплати у розмірі 100 тис. грн для них також зберігаються.

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Анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

Для прикладу: станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. грн. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати.

Тобто раніше на фронті безпосередньо люди отримували 100 тис. (30 тис. загальна + 70 тис. за участь у боях), а поза фронтом – тільки 30 тис. доплати. Тепер, як йдеться у повідомленні, виплата на фронті за участь в бойових діях залишається на рівні 100 тис. грн, а поза зоною бойових дій доплату знімають.

У зв’язку з цим назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях Сил безпеки і оборони України.

До того ж для підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення.

Мінімальний його рівень для ЗСУ, нацгвардії та Державної прикордонної служби України становитиме не менше, ніж 20 100 грн, а для ДСНС і нацполіції на рівні не менше, ніж 17 000 грн.

Нагадаємо, Кабмін забрав доплату у 30 тис. грн на період війни у ряду службовців.