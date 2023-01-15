Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати

Унаслідок запланованої індексації деякі пенсіонери можуть отримати на 1500 грн більше

Влада обіцяє перерахувати пенсії українцям у березні. Проте осучаснення не торкнеться тих, хто мав невелику зарплату чи маленький стаж. Та все ж унаслідок запланованої індексації деякі пенсіонери можуть отримати збільшення у розмірі 1500 грн. Про це пише інтернет-видання «Обозреватель».

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Підвищення пенсій буде індивідуальним. Комусь додадуть пристойну суму, а хтось взагалі залишиться без перерахунку.

З урахуванням рівня інфляції та розміру зростання зарплат індексацію пенсій в Україні з 1 березня мають провести у розмірі 24%, проте точний розмір підвищення буде відомий ближче до лютого.

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Якщо осучаснення буде у розмірі 24%, то при пенсії у 6250 грн прибавка становитиме 1500 грн. Якщо ж розрахунковий розмір пенсії складає 3 тис. грн, то після осучаснення у березні 2023-го виплату збільшать до 3720 грн.

Осучаснення не торкнеться українців, які мали невеликі зарплати чи накопичили маленький стаж.

Важливе уточнення: під час осучаснення підвищується лише розрахунковий розмір виплати. Тобто всі можливі надбавки (за стаж, вік тощо) не враховуються.

Звідки взялися 24%? Згідно з формулою, половину зростання зарплат за минулі три роки додають до половини від рівня інфляції. Половина суми цих показників – 24%.

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Нагадаємо, українці, які виїхали за кордон та досягли там пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України – як оформити українську пенсію за кордоном: роз'яснення Мінреінтеграції.

До слова, уряд продовжив нарахування соціальних виплат для українців.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році пенсійні виплати будуть фактично заморожені на рівні 2022 року. Тобто мінімальна пенсія становитиме 2093 грн без змін до кінця 2023 року.

Крім того, в ухваленому Верховною Радою держбюджеті на 2023 рік не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.