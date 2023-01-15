Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати
Комусь додадуть пристойну суму, а хтось взагалі залишиться без перерахунку
фото з відкритих джерел

Унаслідок запланованої індексації деякі пенсіонери можуть отримати на 1500 грн більше

Влада обіцяє перерахувати пенсії українцям у березні. Проте осучаснення не торкнеться тих, хто мав невелику зарплату чи маленький стаж. Та все ж унаслідок запланованої індексації деякі пенсіонери можуть отримати збільшення у розмірі 1500 грн. Про це пише інтернет-видання «Обозреватель».

Підвищення пенсій буде індивідуальним. Комусь додадуть пристойну суму, а хтось взагалі залишиться без перерахунку.

З урахуванням рівня інфляції та розміру зростання зарплат індексацію пенсій в Україні з 1 березня мають провести у розмірі 24%, проте точний розмір підвищення буде відомий ближче до лютого.

Якщо осучаснення буде у розмірі 24%, то при пенсії у 6250 грн прибавка становитиме 1500 грн. Якщо ж розрахунковий розмір пенсії складає 3 тис. грн, то після осучаснення у березні 2023-го виплату збільшать до 3720 грн.

Осучаснення не торкнеться українців, які мали невеликі зарплати чи накопичили маленький стаж.

Важливе уточнення: під час осучаснення підвищується лише розрахунковий розмір виплати. Тобто всі можливі надбавки (за стаж, вік тощо) не враховуються.

Звідки взялися 24%? Згідно з формулою, половину зростання зарплат за минулі три роки додають до половини від рівня інфляції. Половина суми цих показників – 24%.

Нагадаємо, українці, які виїхали за кордон та досягли там пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України – як оформити українську пенсію за кордоном: роз'яснення Мінреінтеграції.

До слова, уряд продовжив нарахування соціальних виплат для українців.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році пенсійні виплати будуть фактично заморожені на рівні 2022 року. Тобто мінімальна пенсія становитиме 2093 грн без змін до кінця 2023 року.

Крім того, в ухваленому Верховною Радою держбюджеті на 2023 рік не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. 

Читайте також: Чи буде індексація пенсій у 2023 році? Роз’яснення Мінфіну
Теги: пенсія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати
Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати
Компанію Трампа оштрафували на $1,6 млн за податкове шахрайство
Компанію Трампа оштрафували на $1,6 млн за податкове шахрайство
Уряд встановив мінімальні зарплати медпрацівникам на 2023 рік: деталі
Уряд встановив мінімальні зарплати медпрацівникам на 2023 рік: деталі
Пенсію немає сенсу накопичувати у молодості – дослідження
Пенсію немає сенсу накопичувати у молодості – дослідження
Українці зможуть оплатити податки та комуналку електронними грошима
Українці зможуть оплатити податки та комуналку електронними грошима
Уряд оновив умови виплат за працевлаштування переселенців: деталі
Уряд оновив умови виплат за працевлаштування переселенців: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
92K
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
70K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
43K
Обстріл Києва: Кличко повідомив, куди впали обломки ракети
32K
В Україні масштабна повітряна тривога
28K
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту