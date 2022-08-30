Скільки коштують сезонні овочі в українських містах: шокуючі ціни (фото)

Попри сезон, овочі не падають у ціні

Ціна за кілограм цибулі подекуди більше трьох десятків гривень

Попри сезон, ціни на овочі в Україні залишаються високими. Навіть морква, цибуля та капуста, котрі влітку зазвичай обходилися у кілька гривень за кілограм, нині б’ють цінові рекорди. «Главком» порівняв їхню вартість в українських містах.

Так, у Києві за кілограм ріпчастої цибулі правлять 26,29 грн, білокачанної капусти – 18,95 грн, а моркви – 22,95 грн.

У Луцьку і того дорожче, за цибулю доведеться викласти 30,95, капусту – 25,90, а моркву – 29 грн.

Найбільше цибуля і морква вартують у Чернівцях – по 32 гривні. Капуста ж коштує 25 гривень.

Нагадаємо, попри те, що зараз триває сезон збору врожаю, в багатьох країнах світу відзначається зростання цін, зокрема й на продовольчі товари.

Також міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує погіршення економічної ситуації в Україні, чому сприяють бойові дії, високий бюджетний дефіцит, скорочення української економіки, зростання держборгу, зниження валютних резервів та зниження експортних доходів. Все це, за версією агентства, загрожує подальшим зростанням інфляції, девальвацією національної валюти, а в майбутньому навіть дефолтом держави.