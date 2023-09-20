Ціни на гречку знизилися: скільки коштує кілограм
Станом на зараз ціна на гречку є найнижчою з листопада 2021 року, коли кілограм крупи можна було купити за 46,33 грн
У серпні 2023 року середні споживчі ціни на гречані крупи зменшилися до 45,61 грн/кг, що на 6,3% менше, ніж на початку повномасштабної війни. Про це розповів директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, коментуючи оприлюднені Держстатом дані про середні споживчі ціни на товари у січні-серпні 2023 року.
Науковець зазначив, що зростання цін на гречку тривало до вересня 2022 року, а потім, з надходженням продукції нового врожаю, розпочалося поступове зниження, яке триває донині і має всі перспективи для продовження.
У серпні ціни на гречку в середньому знизилися до 45,61 грн/кг. Це на 4,5% менше, ніж у попередньому місяці. Станом на зараз ціна на гречану крупу є найнижчою з листопада 2021 року, коли купити гречку можна було за 46,33 грн/кг.
За словами Юрія Лупенка, у серпні цього року найбільш суттєво знизилися споживчі ціни на продукти овочевої групи, зокрема: на моркву (-63 %), буряк (-54,9 %), капусту білокачанну (-52,7 %), цибулю ріпчасту (-50 %).
Меншою мірою, крім гречки, зменшилися ціни на пшеничне борошно (-2,5%), житній та житньо-пшеничний хліб (-0,5%), вершкове масло (-0,6%), соняшникову олію (-0,5%), м’які сири жирні (-0,3%), крупи ячні (-0,1%).
«Динаміка споживчих цін відповідає прогнозним оцінкам і дає підстави для уникнення різкого зростання у нинішньому році. Певний потенціал зростання традиційно мають продукти переробки та тваринництва, більш залежні від енергетичних та сировинних факторів, тоді як ціни на овочі і фрукти, скоріше за все продовжать зниження у вересні і, можливо у жовтні», – підсумував Юрій Лупенко.
Нагадаємо, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук розповів про товари, які подорожчають цієї осені:
- Овочі та фрукти. Прогнозується, що різкого стрибка цін не буде, оскільки їх посадили із запасом, але варто готуватися до підвищення витрат на зберігання.
- Молоко. Зростання цін на товар залежить від потреби у зберіганні сировини та готових продуктів – вона може ускладнитися через нестабільність енергосистеми.
- Яйця.
- М'ясо. Підвищення вартості 5-15% також залежить від потреб у зберіганні.
- Цукор. Подорожчання очікується у всьому світі, що пов'язане із забороною Індії на експорт. В Україні до 15 вересня також діє така заборона, яка має задовольнити внутрішні потреби. Очікується, що до нового врожаю у листопаді цінники зростуть на 2-3%.
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