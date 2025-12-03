Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Де в Україні середня зарплата понад 40 тис. на місяць? Дані Держстату

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Де в Україні середня зарплата понад 40 тис. на місяць? Дані Держстату
ізниця між найвищими та найнижчими зарплатами в Україні продовжує зростати – розрив між ІТ-сектором і освітою становить понад 48 тисяч гривень
фото: glavcom.ua

Найменше отримують працівники сфери освіти – в середньому 16 984 грн, що майже в чотири рази менше, ніж в ІТ

У жовтні середня заробітна плата в Україні склала 26 913 гривень, що на 1,1% більше, ніж у вересні (26 623 грн). Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає «Главком».

Де заробляють найбільше

Найвищі зарплати традиційно фіксуються у столиці та промислових регіонах:

  • Київ – 40 738 грн;
  • Луганська область – 30 675 грн;
  • Дніпропетровська область – 27 892 грн.
Де в Україні середня зарплата понад 40 тис. на місяць? Дані Держстату фото 1

Натомість найнижчі середні доходи зафіксовані в західних і північних областях:

  • Чернівецька область – 19 343 грн;
  • Кіровоградська область – 19 920 грн;
  • Чернігівська область – 20 561 грн.

У яких сферах заробляють найбільше

Найвищі зарплати – у секторі інформації та телекомунікацій, насамперед ІТ:

  • ІТ-сфера – 65 047 грн;
  • Фінанси та страхування – 43 609 грн;
  • Професійна, наукова і технічна діяльність – 36 092 грн.
Де в Україні середня зарплата понад 40 тис. на місяць? Дані Держстату фото 2

Найменше отримують працівники сфери освіти – в середньому 16 984 грн, що майже в чотири рази менше, ніж в ІТ. Різниця між найвищими та найнижчими зарплатами в Україні продовжує зростати – розрив між ІТ-сектором і освітою становить понад 48 тис. гривень. 

До слова, протягом цього року в Україні постійно змінювалися розміри середніх заробітних плат у різних сферах. Зокрема зросла оплата праці в галузях реклами та дизайну, IT, освіти та перекладу. Однак зарплати інших пропозицій коливалися від зростання до зниження. 

Нагадаємо, у 2024 році працівники сфери торгівлі в Україні отримували в середньому 11 379 грн на місяць до оподаткування. Це на третину більше, ніж роком раніше (8 685 грн), і майже у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 грн).

Читайте також:

Теги: зарплата гроші Держстат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Додаткові елементи нових бронежилетів здатні зупинити кулю пістолету
ЗСУ отримають бронежилети нової комплектації на 663 млн: характеристики
6 листопада, 10:44
Червоний Хрест заявив, що дані про виплати застарілі
Кожен українець отримає 2 500 грн? Червоний Хрест відреагував на чутки в мережі
6 листопада, 14:11
Bloomberg: родина Трампа втрачає статки через обвал криптовалют
Bloomberg: родина Трампа втрачає статки через обвал криптовалют
24 листопада, 03:26
Уряд Болгарії відкликав проєкт бюджету після масових протестів
Масові демонстрації зірвали ухвалення нового бюджету Болгарії
Вчора, 15:05
Чоловіка засуджено за відмову отримання «бойової» повістки
Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ
7 листопада, 11:55
Суд відправив Рибянського під варту на 60 діб
Поліцейського, який вкрав мільйони та втік до лісу, суд відправив під варту
8 листопада, 15:59
Українські чиновники наживаються на похоронах загиблих військових
«Мисливці за тілами»: як війна годує похоронну «мафію» в Україні
15 листопада, 22:24
Одноразова грошова допомога та забезпечення речами відбувається за рахунок інтернатних закладів
Додаткове забезпечення для випускників інтернатів: які виплати передбачаються
26 листопада, 07:21
На балансі «Київміськбуду» перебувають 24 будівельні майданчики та понад 120 будинків різного ступеня готовності
«Київміськбуд» відновлює роботи після кризи: чи варто радіти інвесторам
28 листопада, 11:41

Особисті фінанси

Де в Україні середня зарплата понад 40 тис. на місяць? Дані Держстату
Де в Україні середня зарплата понад 40 тис. на місяць? Дані Держстату
Із 1 січня запрацюють нові правила звітності нотаріусів: що варто знати
Із 1 січня запрацюють нові правила звітності нотаріусів: що варто знати
Морква і цибуля по 5 грн. Експерт розповів, чого чекати далі
Морква і цибуля по 5 грн. Експерт розповів, чого чекати далі
Нацбанк запровадив в систему електронних платежів функцію відстеження
Нацбанк запровадив в систему електронних платежів функцію відстеження
Борщовий набір подешевшав у декілька разів: експерт пояснив причину обвалу цін на овочі
Борщовий набір подешевшав у декілька разів: експерт пояснив причину обвалу цін на овочі
Нацбанк випустив монети, присвячені Донеччині, Луганщині та Криму
Нацбанк випустив монети, присвячені Донеччині, Луганщині та Криму

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua