Де в Україні середня зарплата понад 40 тис. на місяць? Дані Держстату
Найменше отримують працівники сфери освіти – в середньому 16 984 грн, що майже в чотири рази менше, ніж в ІТ
У жовтні середня заробітна плата в Україні склала 26 913 гривень, що на 1,1% більше, ніж у вересні (26 623 грн). Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає «Главком».
Де заробляють найбільше
Найвищі зарплати традиційно фіксуються у столиці та промислових регіонах:
- Київ – 40 738 грн;
- Луганська область – 30 675 грн;
- Дніпропетровська область – 27 892 грн.
Натомість найнижчі середні доходи зафіксовані в західних і північних областях:
- Чернівецька область – 19 343 грн;
- Кіровоградська область – 19 920 грн;
- Чернігівська область – 20 561 грн.
У яких сферах заробляють найбільше
Найвищі зарплати – у секторі інформації та телекомунікацій, насамперед ІТ:
- ІТ-сфера – 65 047 грн;
- Фінанси та страхування – 43 609 грн;
- Професійна, наукова і технічна діяльність – 36 092 грн.
Найменше отримують працівники сфери освіти – в середньому 16 984 грн, що майже в чотири рази менше, ніж в ІТ. Різниця між найвищими та найнижчими зарплатами в Україні продовжує зростати – розрив між ІТ-сектором і освітою становить понад 48 тис. гривень.
До слова, протягом цього року в Україні постійно змінювалися розміри середніх заробітних плат у різних сферах. Зокрема зросла оплата праці в галузях реклами та дизайну, IT, освіти та перекладу. Однак зарплати інших пропозицій коливалися від зростання до зниження.
Нагадаємо, у 2024 році працівники сфери торгівлі в Україні отримували в середньому 11 379 грн на місяць до оподаткування. Це на третину більше, ніж роком раніше (8 685 грн), і майже у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 грн).
