Де в Україні середня зарплата понад 40 тис. на місяць? Дані Держстату

У жовтні середня заробітна плата в Україні склала 26 913 гривень, що на 1,1% більше, ніж у вересні (26 623 грн). Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає «Главком».

Де заробляють найбільше

Найвищі зарплати традиційно фіксуються у столиці та промислових регіонах:

Київ – 40 738 грн;

Луганська область – 30 675 грн;

Дніпропетровська область – 27 892 грн.

Натомість найнижчі середні доходи зафіксовані в західних і північних областях:

Чернівецька область – 19 343 грн;

Кіровоградська область – 19 920 грн;

Чернігівська область – 20 561 грн.

У яких сферах заробляють найбільше

Найвищі зарплати – у секторі інформації та телекомунікацій, насамперед ІТ:

ІТ-сфера – 65 047 грн;

Фінанси та страхування – 43 609 грн;

Професійна, наукова і технічна діяльність – 36 092 грн.

Найменше отримують працівники сфери освіти – в середньому 16 984 грн, що майже в чотири рази менше, ніж в ІТ. Різниця між найвищими та найнижчими зарплатами в Україні продовжує зростати – розрив між ІТ-сектором і освітою становить понад 48 тис. гривень.

До слова, протягом цього року в Україні постійно змінювалися розміри середніх заробітних плат у різних сферах. Зокрема зросла оплата праці в галузях реклами та дизайну, IT, освіти та перекладу. Однак зарплати інших пропозицій коливалися від зростання до зниження.

Нагадаємо, у 2024 році працівники сфери торгівлі в Україні отримували в середньому 11 379 грн на місяць до оподаткування. Це на третину більше, ніж роком раніше (8 685 грн), і майже у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 грн).