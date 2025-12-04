Борги українців за мікрокредитами від початку року зросли на чверть

За три місяці українці взяли в борг у мікрокредитних організацій майже 14 млрд грн

2 138 569 мікрокредитів взяли українці за третій квартал. Квартал до кварталу позик незначно меншає – близько 2%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

За останні три місяці у мікрокредитних організацій взяли в борг на суму у понад 13,7 млрд грн. Загалом від початку року до мікрокредитів звертались понад 6 млн разів – а загальна сума позик склала більш ніж 40 млрд.

Кількість мікрокредитів в Україні інфографіка: «Опендатабот»

Попри те, що мікропозик стає трохи менше, середня сума позики за квартал зросла. Наразі у МФО беруть в борг, в середньому, 6 417 грн. До порівняння, на початку року до зарплати позичали 5 773 грн.

Віддають мікропозики не так добре: від початку року загальна сума заборгованості зросла на чверть та сягнула 25,15 млрд грн.

Сума мікрокредитів в Україні інфографіка: «Опендатабот»

Десятку найдоходніших мікрофінансових організацій за підсумками трьох кварталів 2025 року очолив «Укр Кредит Фінанс», який працює під брендом CreditKasa із доходом у 2,4 млрд грн. До порівняння, за весь минулий рік дохід компанії склав 4,2 млрд грн. На другому місці Credit plus («Авентус Україна») із доходом в 1,67 млрд грн. Трійцю лідерів замикає «ШвидкоГроші» («Споживчий Центр») із 1,63 млрд грн доходу.

До слова, Міністерство фінансів України розширює програму державних гарантій, щоб підприємці могли отримувати кредити на вигідних умовах навіть у складних умовах воєнного часу.