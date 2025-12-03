Україні запустила електронний реєстр косметики: що зміниться для виробників

У майбутньому платформа дозволить швидко надавати лікарям інформацію про склад косметики

В Україні вперше запрацювала система електронної нотифікації косметичної продукції, яка дозволяє централізовано реєструвати всі косметичні засоби, що потрапляють на ринок – від шампунів до декоративної косметики. Раніше такого обліку не існувало. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, пише «Главком».

За словами заступниці міністра з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, нова система забезпечує прозорість, захист споживачів та зрозумілі правила для бізнесу, і є кроком до гармонізації з європейськими стандартами регулювання.

Як працює система?

На першому етапі, що вже стартував:

компанії можуть зареєструвати відповідальну особу та своїх працівників;

подавати детальну інформацію про кожен косметичний продукт;

фіксувати зміни у складі або маркуванні;

формувати довідки про продукцію (без розкриття комерційної таємниці).

Систему представили під час вебінару для виробників та імпортерів – це дозволяє налагодити перші практичні кроки переходу на цифрову модель.

У майбутньому платформа дозволить швидко надавати лікарям інформацію про склад косметики, що стане особливо важливим у випадках алергій або інших ускладнень зі здоров’ям.

Також державні органи зможуть здійснювати ефективніший токсикологічний контроль, підвищуючи безпеку споживчої продукції. Впровадження електронного реєстру – це не лише цифровізація ринку, а й реальний крок до інтеграції України в єдиний європейський ринок косметики, з єдиними правилами безпеки та обліку.

До слова, Європейська комісія опублікувала свій щорічний звіт системи швидкого оповіщення ЄС Safety Gate. Відповідно до нього, косметика стала найпоширенішим видом продукції, що становить ризик для здоров'я.