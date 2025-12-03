Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Україні запустила електронний реєстр косметики: що зміниться для виробників

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Україні запустила електронний реєстр косметики: що зміниться для виробників
В Україні вперше запрацювала система електронної нотифікації косметичної продукції
фото з відкритих джерел

У майбутньому платформа дозволить швидко надавати лікарям інформацію про склад косметики

В Україні вперше запрацювала система електронної нотифікації косметичної продукції, яка дозволяє централізовано реєструвати всі косметичні засоби, що потрапляють на ринок – від шампунів до декоративної косметики. Раніше такого обліку не існувало. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, пише «Главком».

За словами заступниці міністра з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, нова система забезпечує прозорість, захист споживачів та зрозумілі правила для бізнесу, і є кроком до гармонізації з європейськими стандартами регулювання.

Як працює система?

На першому етапі, що вже стартував:

  • компанії можуть зареєструвати відповідальну особу та своїх працівників;
  • подавати детальну інформацію про кожен косметичний продукт;
  • фіксувати зміни у складі або маркуванні;
  • формувати довідки про продукцію (без розкриття комерційної таємниці).

Систему представили під час вебінару для виробників та імпортерів – це дозволяє налагодити перші практичні кроки переходу на цифрову модель.

У майбутньому платформа дозволить швидко надавати лікарям інформацію про склад косметики, що стане особливо важливим у випадках алергій або інших ускладнень зі здоров’ям.

Також державні органи зможуть здійснювати ефективніший токсикологічний контроль, підвищуючи безпеку споживчої продукції. Впровадження електронного реєстру – це не лише цифровізація ринку, а й реальний крок до інтеграції України в єдиний європейський ринок косметики, з єдиними правилами безпеки та обліку.

До слова, Європейська комісія опублікувала свій щорічний звіт системи швидкого оповіщення ЄС Safety Gate. Відповідно до нього, косметика стала найпоширенішим видом продукції, що становить ризик для здоров'я. 

Читайте також:

Теги: реєстр правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На кордонах України запроваджено нові правила для вантажівок
На кордонах України запроваджено нові правила для вантажівок
24 листопада, 12:38
Внаслідок вибуху зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні
На Львівщині водій під час спілкування з поліцією підірвав гранату
16 листопада, 21:56
Представники Лейбористської партії негативно відреагували на ініціативу Великої Британії щодо посилення правил для біженців
Велика Британія планує жорсткі зміни для біженців
10 листопада, 16:34
Данія забороняє користування соцмережами дітям до 15 років
Данія заборонила дітям до 15 років користуватись соцмережами
7 листопада, 18:45
Євросоюз скасував багаторазові візи для громадян Росії
Єврокомісія посилила візові правила для росіян
7 листопада, 16:48
Євросоюз планує ускладнити візові правила для росіян – Politico
Євросоюз планує ускладнити візові правила для росіян – Politico
6 листопада, 01:32
Українські військові переходять на єдину ID-картку замість старих посвідчень
В Україні запроваджено нову ID-картку для військових
4 листопада, 22:01
Для поляків у квартирах діятиме нове правило
Маєте нерухомість у Польщі? З 2026 року зʼявляться нові правила
4 листопада, 11:06
Ірландія вводить нові правила для новоприбулих українців
Ірландія вводить нові правила для новоприбулих українців: подробиці
4 листопада, 05:39

Особисті фінанси

Україні запустила електронний реєстр косметики: що зміниться для виробників
Україні запустила електронний реєстр косметики: що зміниться для виробників
Де в Україні середня зарплата понад 40 тис. на місяць? Дані Держстату
Де в Україні середня зарплата понад 40 тис. на місяць? Дані Держстату
Із 1 січня запрацюють нові правила звітності нотаріусів: що варто знати
Із 1 січня запрацюють нові правила звітності нотаріусів: що варто знати
Морква і цибуля по 5 грн. Експерт розповів, чого чекати далі
Морква і цибуля по 5 грн. Експерт розповів, чого чекати далі
Нацбанк запровадив в систему електронних платежів функцію відстеження
Нацбанк запровадив в систему електронних платежів функцію відстеження
Борщовий набір подешевшав у декілька разів: експерт пояснив причину обвалу цін на овочі
Борщовий набір подешевшав у декілька разів: експерт пояснив причину обвалу цін на овочі

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua