«3000 км Україною»: стало відомо, скільки українців отримали безкоштовні залізничні квитки

«Укрзалізниця» розпочала видавати безкоштовні квитки на потяги

Відсьогодні у застосунку «Укрзалізниці» можна оформити до чотирьох подорожей сумарно на 3000 км. За першу годину понад 30 тис. українців активували програму «3000 км Україною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство регіонального розвитку.

«Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася – рейси з Запоріжжя та Харкова в топі!» – йдеться в повідомленні.

Отримати безкоштовні квитки на вільні місця можна буде у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та другому класі Інтерсіті на визначених 24 маршрутах. Перші маршрути за цією програмою поїдуть 5 грудня.

Як оформити квиток за кілометри:

Оновіть або встановіть застосунок «Укрзалізниці». Акаунт має бути верифікований через «Дія.Підпис».

У застосунку натисніть на позначку «3000» та «Взяти участь» – ви отримаєте свої 3000 км.

Оберіть поїзд із позначкою «3000». Вартість квитка автоматично покривається з бонусного кілометрового рахунку.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, яка запускає програму «3000 км Україною». У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів. Програма дозволить використовувати 3 тис. км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів, що програма «3000 км Україною», яка передбачає можливість безкоштовних внутрішніх залізничних поїздок на відстань до 3 тис. км, стимулює національну економіку, бо залізниця теж є її складовою. Внутрішні перевезення самі по собі збиткові, але чим більше люди їздять, тим більше мобільність населення приводить до зростання ВВП, бо гроші циркулюють активніше.

Також Лещенко розповів, що у межах програми «УЗ-3000» українці отримають близько мільйона безкоштовних залізничних квитків.