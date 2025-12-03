Мінімальна пенсія зросте у 2026 році: які суми заклав уряд

Уряд заклав підвищення пенсій у бюджет на 2026 рік

Уряд прогнозує індексацію та зростання мінімальних виплат у 2026 році

У 2026 році пенсії українців зростуть завдяки індексації та збільшенню прожиткового мінімуму, а сума видатків на пенсійне забезпечення значно перевищить показники 2025 року. Про це повідомила прем'єр міністерка України Юлія Свириденко.

У 2026 році мінімальна пенсія буде прив’язана до нового рівня прожиткового мінімуму, який зросте до 3,2 тис. грн. Зокрема:

для працездатних осіб – 3,3 тис. грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2,5 тис. грн.

На пенсійне забезпечення у 2026 році планують виділити 1,27 трильйона гривень, що на 123 млрд грн більше, ніж у бюджеті на 2025 рік. Востаннє прожитковий мінімум підвищували у бюджеті 2022 року – до 2 тис. грн, коли складали перший бюджет у період повномасштабної війни.

У 2023–2025 роках його не змінювали, але проводили індексації, тому розмір фактичних виплат поступово зростав. Станом на 2025 рік мінімальна пенсія становить 2,3 тис. грн.

Згідно з Бюджетною декларацією 2026–2028 років, мінімальна пенсія зростатиме так:

з 1 січня 2026 року – 2,5 тис. грн (+8,6%);

у 2027 році – 2,7 тис. грн (+5,9%);

у 2028 році – 2,8 тис. грн (+5,3%).

У 2025 році вимоги для виходу на пенсію за віком складають:

60 років – щонайменше 32 роки стажу;

63 роки – від 22 до 32 років стажу;

65 років – від 15 до 22 років стажу.

У МОЗ наголошують: страховий стаж – це період, за який за людину сплачували внески до Пенсійного фонду, і він не завжди дорівнює трудовому стажу.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати, яка враховується при обчисленні пенсії. За вересень 2025 року цей показник становить 21 190 грн 31 коп., що є найвищим для поточного року. Він на понад 1 370 гривень вищий за серпневий показник, що свідчить про зростання заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, передає «Главком».