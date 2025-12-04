Головна Гроші Особисті фінанси
Рада відкликала підвищення податків для ФОПів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Раніше повідомлялося, що ФОПи з річним доходом у понад 1 млн грн обкладатимуться податком на додану вартість
За словами депутата, держава буде шукати інші джерела наповнення бюджету

Ініціативи щодо можливого перегляду умов роботи ФОПів та запровадження ПДВ для підприємців наразі повністю відкладені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ігоря Фріса.

Фріс наголосив, що шукати додаткові фінанси для України «точно потрібно не в кишенях підприємців». «На зустрічі фракції було озвучено, що питання ФОП і ПДВ наразі взагалі не обговорюється і знято з порядку денного. Голосів на це точно не має. І держава буде шукати інші джерела наповнення бюджету», – повідомив він.

Нагадаємо, Bloomberg писав, що українська влада погодилася скасувати кілька податкових пільг, щоб забезпечити нове фінансування від Міжнародного валютного фонду. МВФ оголосив про досягнення угоди на рівні персоналу про чотирирічну програму на суму близько $8 млрд. Програму буду затверджено після того, як Київ реалізує ряд заходів щодо видатків.

Зазначається, що Україна погодилася прискорити боротьбу з ухиленням від податків і розширити податкову базу. Згідно з інформацією осіб, обізнаних з угодою, так звані попередні дії, які вимагаються від Києва, включають скасування низки податкових пільг для підприємств та домогосподарств.

За даними агентства, уряд планує ввести податок на додану вартість для ФОПів, які заявляють про річний дохід понад 1 млн грн. Київ також планує скасувати пільги для посилок, замовлених з-за кордону. Наразі посилки вартістю до 150 євро звільнені від імпортних мит.

До слова, Верховна Рада в другому читанні ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів.

Теги: ФОП податки ПДВ

