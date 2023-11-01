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Ціни на житло: скільки коштують однокімнатні квартири в найбільших містах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ціни на житло: скільки коштують однокімнатні квартири в найбільших містах
Середня вартість житла з однією кімнатою в Києві зросла на 16%
фото з відкритих джерел

Вартість однокімнатного помешкання залежить від економічної ситуації, величини попиту, перебігу воєнних подій

Український ринок нерухомості переживав зміни за останні місяці, зокрема ціни на житло почали зростати. Найбільший попит, як правило, мають однокімнатні квартири. Про це розповіли експерти OLX Нерухомість.

Якщо аналізувати ціни в столиці, то середня вартість житла з однією кімнатою зросла на 16% і становить зараз 2,9 млн грн. Зафіксовано збільшення кількості пропозицій: за останній рік оголошень про продаж однокімнатної квартири у Києві стало більше на 47%.

В Одесі середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку зросла на 12,6% і зараз становить 1,6 млн грн. Кількість пропозиції суттєво не змінилася, показник збільшився всього на 8%.

У Львові середня ціна на однокімнатну квартиру зросла на 14,3%, до 1,7 млн грн, а кількість пропозицій збільшилась на 16,5%.

Харків та Дніпро теж зазнали зросту ціни на однокімнатне житло. У Дніпрі показник зростання становить 15,4% (на 1,2 млн грн), у Харкові – на 8% (на 885 тис грн).

У Харкові через російську військову агресію відбувся великий «стрибок» у кількості оголошень про продаж однокімнатних квартир. За останній рік їх кількість збільшилася на 267%. У Дніпрі зростання пропозицій житла не надто зросло – лише + 8% протягом останнього року.

На вторинному ринку нерухомості Києва квадратні метри подорожчали на понад 3 тис. грн – з 50150 грн до 53198 грн.

Змінилася й вартість квадратних метрів на «вторинці» за рік – подорожчання становило майже 2 тис. грн.

Найчастіше власники нерухомості виставляють вартість «квадрату» для 1-кімнатних квартир на рівні 50400 гривень. 8,3% оголошень про продаж нерухомості формується, виходячи саме з неї. Причиною подібних цін став високий попит споживачів.

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Теги: нерухомість ринок житло

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