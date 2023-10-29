Скандал з МВС. У нас взагалі існує якась внутрішня перевірка?
Виправляти нам у державі стільки, що масштаби уявити важко
Окей, оцей Дмитро Тишлек тимчасово відсторонений. Тому що 600 000 переглядів на YouTube у цього розслідування і скандал на всю країну.
Але є декілька питань. Маленьких таких.
- Чи не буде випадково так, що цьому Тишлеку просто сказали «ти пересидь місяцьок тихенечко, всі забудуть і поновимо»?
- Чи не є випадково так, що таких тишлеків там вагон, і просто не вийшло поки що розслідувань про всіх?
- Чи є б... взагалі якась перевірка і контроль у МВС? А не у МВС? Стандарти там якісь, вимоги. Норми там, я і.... Контррозвідка у нас є, я чув. СБУ у нас є, в новинах говорили. Відділи внутрішньої безпеки, якісь департаменти, якесь щось. ЦЕ ВЗАГАЛІ Є?
Тому що так, окей, тещу не обирають.
Але дружину обирають, а дружина обирає російський паспорт, поки теща обирає житло у найдорожчих ЖК. І що, не було питань? Так може нах... тоді всі ці відділи внутрішньої безпеки і давайте все Бігусу на аутсорс віддамо?
О... можна, якщо чесно. Виправляти нам у державі стільки, що масштаби уявити важко.
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