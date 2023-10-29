Скандал з МВС. У нас взагалі існує якась внутрішня перевірка?

Виправляти нам у державі стільки, що масштаби уявити важко

Окей, оцей Дмитро Тишлек тимчасово відсторонений. Тому що 600 000 переглядів на YouTube у цього розслідування і скандал на всю країну.

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Але є декілька питань. Маленьких таких.

Чи не буде випадково так, що цьому Тишлеку просто сказали «ти пересидь місяцьок тихенечко, всі забудуть і поновимо»? Чи не є випадково так, що таких тишлеків там вагон, і просто не вийшло поки що розслідувань про всіх? Чи є б... взагалі якась перевірка і контроль у МВС? А не у МВС? Стандарти там якісь, вимоги. Норми там, я і.... Контррозвідка у нас є, я чув. СБУ у нас є, в новинах говорили. Відділи внутрішньої безпеки, якісь департаменти, якесь щось. ЦЕ ВЗАГАЛІ Є?

Тому що так, окей, тещу не обирають.

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Але дружину обирають, а дружина обирає російський паспорт, поки теща обирає житло у найдорожчих ЖК. І що, не було питань? Так може нах... тоді всі ці відділи внутрішньої безпеки і давайте все Бігусу на аутсорс віддамо?

О... можна, якщо чесно. Виправляти нам у державі стільки, що масштаби уявити важко.