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Юрій Гудименко Політичний діяч

Скандал з МВС. У нас взагалі існує якась внутрішня перевірка?

glavcom.ua
Згідно з інформацією журналістів, дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека має російський паспорт

Виправляти нам у державі стільки, що масштаби уявити важко

Окей, оцей Дмитро Тишлек тимчасово відсторонений. Тому що 600 000 переглядів на YouTube у цього розслідування і скандал на всю країну.

Але є декілька питань. Маленьких таких.

  1. Чи не буде випадково так, що цьому Тишлеку просто сказали «ти пересидь місяцьок тихенечко, всі забудуть і поновимо»?
  2. Чи не є випадково так, що таких тишлеків там вагон, і просто не вийшло поки що розслідувань про всіх?
  3. Чи є б... взагалі якась перевірка і контроль у МВС? А не у МВС? Стандарти там якісь, вимоги. Норми там, я і.... Контррозвідка у нас є, я чув. СБУ у нас є, в новинах говорили. Відділи внутрішньої безпеки, якісь департаменти, якесь щось. ЦЕ ВЗАГАЛІ Є?

Тому що так, окей, тещу не обирають.

Але дружину обирають, а дружина обирає російський паспорт, поки теща обирає житло у найдорожчих ЖК. І що, не було питань? Так може нах... тоді всі ці відділи внутрішньої безпеки і давайте все Бігусу на аутсорс віддамо?

О... можна, якщо чесно. Виправляти нам у державі стільки, що масштаби уявити важко.

Джерело
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Теги: паспорт скандал житло розслідування дружина YouTube МВС корупція в Україні

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Юрій Гудименко

Скандал з МВС. У нас взагалі існує якась внутрішня перевірка?
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