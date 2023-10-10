Найменша квартира, яка виставлена на продаж у Києві: ціна і фото

Квартира 13 кв м. Продавець запевняє: сплачувати комісію при купівлі не треба

Вартість квартир у Києві традиційно найвища по всій країні, але є варіанти не за всі гроші світу. Наприклад, можна придбати 1-кімнатне житло за $17,1 тис (624 тис грн), про що свідчить повідомлення на сайті оголошень Rieltor.

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Житло розташоване на цокольному поверсі в ЖК Затишний квартал за адресою: Шевченка, 55В. Загальна площа квартири становить 13 м², кухня – 6 м².

Зазначається, що житло мебльоване, територія закрита та є охорона. Крім цього, є індивідуальне опалення та підігрів підлоги, але відсутня можливість прописатися.

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Новому власнику будуть доступні розташовані поруч школи, дитсадки, аптеки, супермаркети, магазини, дитячі майданчики, відділення банку, поштові відділення, салони краси, перукарні. Повідомляється, що до центру столиці 30 хв на машині та 1 год громадським транспортом.

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Будинок доволі «свіжий» – побудований у 2014 році, при цьому в квартирі всього одне вікно. Газ відсутній, опалення здійснюється електричним котлом.

Продавець вказує стан житла, як «чудовий» – зазначається, що сантехніка нова, стіни утеплені зовні, встановлені лічильники. У квартири один власник, прописаних осіб немає, до того ж покупцю не доведеться сплачувати комісію.

Нагадаємо, що за деякі квартири в Києві просять просто неймовірні гроші. Наприклад, 4-кімнатні апартаменти і Печерському районі столиці продають за $4,5 млн (166 129 920 грн). За цю купу грошей новий власник отримає квартиру у понад 300 «квадратів» на 11 поверсі з 20 у ЖК Diamond Hill з новим дизайнерським ремонтом.

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Також ми писали, що в багатоповерхівках Києва припиняють газопостачання через відсутність технічного обслуговування будинкових мереж. Представники КМДА підкреслили, що займаються розв’язанням проблеми, та додали, що це неможливо зробити без ухвалення необхідних нормативно-правових актів.