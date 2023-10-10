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Найменша квартира, яка виставлена на продаж у Києві: ціна і фото

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Найменша квартира, яка виставлена на продаж у Києві: ціна і фото
Житло обійдеться новому власнику у $17 тис
фото: rieltor

Квартира 13 кв м. Продавець запевняє: сплачувати комісію при купівлі не треба

Вартість квартир у Києві традиційно найвища по всій країні, але є варіанти не за всі гроші світу. Наприклад, можна придбати 1-кімнатне житло за $17,1 тис (624 тис грн), про що свідчить повідомлення на сайті оголошень Rieltor.

Житло розташоване на цокольному поверсі в ЖК Затишний квартал за адресою: Шевченка, 55В. Загальна площа квартири становить 13 м², кухня – 6 м².

Зазначається, що житло мебльоване, територія закрита та є охорона. Крім цього, є індивідуальне опалення та підігрів підлоги, але відсутня можливість прописатися.

Новому власнику будуть доступні розташовані поруч школи, дитсадки, аптеки, супермаркети, магазини, дитячі майданчики, відділення банку, поштові відділення, салони краси, перукарні. Повідомляється, що до центру столиці 30 хв на машині та 1 год громадським транспортом.

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Будинок доволі «свіжий» – побудований у 2014 році, при цьому в квартирі всього одне вікно. Газ відсутній, опалення здійснюється електричним котлом.

Продавець вказує стан житла, як «чудовий» – зазначається, що сантехніка нова, стіни утеплені зовні, встановлені лічильники. У квартири один власник, прописаних осіб немає, до того ж покупцю не доведеться сплачувати комісію.

Нагадаємо, що за деякі квартири в Києві просять просто неймовірні гроші. Наприклад, 4-кімнатні апартаменти і Печерському районі столиці продають за $4,5 млн (166 129 920 грн). За цю купу грошей новий власник отримає квартиру у понад 300 «квадратів» на 11 поверсі з 20 у ЖК Diamond Hill з новим дизайнерським ремонтом.

Також ми писали, що в багатоповерхівках Києва припиняють газопостачання через відсутність технічного обслуговування будинкових мереж. Представники КМДА підкреслили, що займаються розв’язанням проблеми, та додали, що це неможливо зробити без ухвалення необхідних нормативно-правових актів.

Теги: Київ гроші житло квартира

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