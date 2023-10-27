Біженці в Ірландії можуть залишитись без житла: названо причину

В країні планується низка заходів, яка зробить її менш привабливою для біженців

Українські біженці в Ірландії можуть втрати надане їм житло, якщо поїдуть на Різдво додому або у подорож країною. Про це йдеться у повідомленні ірландського видання Extra.ie.

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У жовтні цього року термін, на який українці можуть залишити своє житло скоротили до нуля днів.

«Зміна в політиці, яка стосується як внутрішніх, так і міжнародних поїздок, є першою в низці майбутніх заходів, спрямованих на те, щоб зробити Ірландію менш привабливою для тих, хто тікає від війни в Україні», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Департамент інтеграції щотижня має розміщувати 700 новоприбулих людей, хоча має «порожні ліжка» у державному житлі, в якому деякі біженці тимчасово не живуть.

«Бенефіціари тимчасового захисту можуть покинути своє тимчасове житло для подорожі, але повинні заздалегідь повідомити про це Департамент, щоб звільнити житло для інших, які цього потребують. Їм пропонується подати запит на нове житло після повернення, якщо воно буде доступне, але може бути не в тому ж місці», – повідомляє Департамент.

Українським біженцям, яким необхідно «документально підтверджені медичні потреби або з міркувань співчуття» треба повернутися до України, будуть надані ліжка протягом «розумного періоду часу».

Повідомляється, що до Ірландії прибуло понад 98 тисяч українських біженців, з них понад 74 тисячі розмістили в наданому урядом житлі вартістю 1,5 мільярда євро на рік.

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Нагадаємо, українцям в Ірландії можуть запропонувати державне житло лише на три місяці, після чого їм доведеться шукати власне житло в приватному секторі оренди або взяти в заставу житло за програмою «Пропонуй житло». Ці зміни стосуватимуться лише новоприбулих до країни.