Нерухомість Києва: у яких районах найдешевше купити та зняти житло

Найпопулярнішими залишаються одно- та двокімнатні квартири у хороших локаціях та з ремонтом

Найдешевше житло можна знайти у Деснянському районі столиці, де квадратний метр в середньому коштує 30 725 грн ($833)

Пік вартості оренди в Києві припав на початок 2022 року – тоді однокімнатну квартиру здавали майже за $500. Після вторгнення ціна впала приблизно вдвічі – до $250, а в гривні – до 8-9 тис. Приблизно на такому ж рівні ціна протрималася увесь 2022 рік, і тільки з літа цього року почала поволі зростати. Про це повідомляє Мінфін.

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Осінь та весна – традиційно найкращі періоди для ринку нерухомості. У цей час суттєво зростають попит і ціни.

Найпопулярнішими залишаються одно- та двокімнатні квартири у хороших локаціях та з ремонтом. У цьому сегменті відчувається навіть певний дефіцит. Адже пропозиції такої нерухомості на ринку не так вже й багато.

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За скільки можна купити квартиру

З початку року вартість квадратного метра столичного житла на первинному та вторинному ринку вела себе по-різному. Ціни на нове житло, після різкого стрибка у 2022-му в середньому на 40% (у гривневому еквіваленті), стабілізувалися й навіть дещо знизилися.

На вторинному ринку житло, навпаки, додало у ціні. Згідно з даними порталу M2bomber, за шість місяців року квартири на «вторинці» подорожчали в середньому з 49,9 тис. грн до 52,5 тис. грн за кв. м.

Вартість житла у Києві залежить від району. Найдорожче обійдеться квартира у Печерському районі. Тут середня вартість квадратного метра становить понад 85,7 тис. грн ($2,3 тис.). За однокімнатну доведеться в середньому викласти понад 4,7 млн грн ($128 тис.), за двокімнатну – майже 6,9 млн грн ($185 тис.).

Дешевше житло можна знайти у Деснянському районі столиці, де квадратний метр в середньому коштує 30 725 грн ($833), однокімнатна квартира обійдеться у близько 1,55 млн грн ($41,6 тис.), двокімнатна – 2,12 млн грн ($57 тис.).

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У скільки обійдеться оренда житла

Фактор сезонності цього року мало вплинув на продажну ціну нерухомості, проте орендні ціни пішли вгору.

Зараз у Києві оренда 1-кімнатних квартир збільшилася в середньому до 12,9 тис. грн, 2-кімнатних – до 16 тис. грн. Найдешевше зняти квартиру можна у Деснянському районі: 7 тис. грн коштує однокімнатна, 9 тис. грн – двокімнатна. Найдорожчою залишається нерухомість на Печерську: 27 тис. грн – 1-кімнатна і 34,7 тис. грн – 2-кімнатна.

Зріс попит на оренду нового житла, з хорошим ремонтом, меблями й усіма зручностями: холодильник, бойлер, пральна машина тощо. Раніше такі квартири було важче здати, зважаючи на вищу вартість. Тепер вони користуються популярністю.

Експерти кажуть, що вагомих підстав для збільшення вартості житла немає. Зростання можливе, але воно не буде якимось значним.

Щодо цін на оренду, то, за очікуваннями експерта, з другої половини жовтня зростання ставок зупиниться та зафіксується на такому рівні аж до весни.

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