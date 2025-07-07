Коли в Україні зʼявиться чотириденний робочий тиждень? Служба зайнятості зробила заяву

Державна служба зайнятості зазначає, що перехід на чотириденний робочий тиждень може відбутися лише після завершення війни

В Україні згідно із законодавством стандартна тривалість робочого тижня становить 40 годин

Українське законодавство не передбачає чотириденний робочий тиждень. Водночас такий графік роботи можливий у форматі локальних домовленостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу зайнятості.

Як зазначає пресслужба, говорити про перехід України на чотириденний робочий тиждень під час війни «було б дивно».

Святкові дні під час війни вважаються звичайними робочими, без подвоєної оплати чи компенсації додатковим відпочинком. А залучати до роботи у вихідні під час війни можливо без згоди профспілки. Максимальний тижневий обсяг робочих годин – до 60-ти замість звичайних 40 годин.

Державна служба зайнятості наголошує, що у мирні часи розмова про перехід на чотириденний робочий тиждень можлива. Сьогодні, 7 липня, Ісландія, Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Франція, Литва, Японія та Об’єднані Арабські Емірати впроваджують у своїх країнах модель скороченого робочого тижня в окремих галузях економіки. На початку місяця в Польщі також стартував експеримент Міністерства праці, в якому роботодавці можуть запропонувати своїм працівникам альтернативні моделі скороченого робочого часу.

В Україні стандартна тривалість робочого тижня становить 40 годин згідно з Кодексом законів про працю. Скорочення цього часу можливе для неповнолітніх, людей з інвалідністю або за домовленістю з роботодавцем. До того ж в умовах воєнного стану на окремих об’єктах критичної інфраструктури тривалість робочого тижня збільшена до 60 годин. Проте є робочі місця, які пропонують пʼятиденний робочий тиждень, неповний чи ненормований робочий час, підсумований облік робочого часу, роботу змінами, з поділом робочого дня на частини та у нічний час.

За інформацією Служби, країни, які запровадили чотириденний робочий тиждень, відзначають, що найкраще такий графік підходить для ІТ-сектору, креативних та аналітичних професій та для сфери з оплатою за результат. Найбільш незручним такий робочий тиждень є для сфери послуг, виробництва, аграрного сектору та робочих місць з погодинною оплатою праці.

Нагадаємо, через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення – такі оцінки надали Національний банк та Міністерство економіки. Наразі близько 1,7 млн українців, які працювали до початку повномасштабного вторгнення, перебувають за кордоном. Це понад 10% довоєнного економічно активного населення. У зв’язку з демографічною кризою країна має подолати ейджизм.

До слова, до середини 2025 року роботу втратили майже 94 тис. співробітників найбільших технологічних компаній у США. Тепер це не просто черговий раунд оптимізації та економії коштів – гравці почали трансформувати свій кадровий ресурс відповідно до реалій штучного інтелекту.