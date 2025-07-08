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Польща може зазнати «шоку» на ринку праці через плани українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Польща може зазнати «шоку» на ринку праці через плани українських біженців
Експерти застерігають: якщо не вжити заходів щодо інтеграції, Польща може зазнати «шоку» на ринку праці
фото: Unsplash

Лише 13,2 % українців розглядають Польщу як довготривалу домівку

Опитування, проведене агентством Gremi Personal серед 1 560 громадян України, що працюють у Польщі, виявило стійку тенденцію до тимчасового перебування. Хоча 80% респондентів мають стабільне працевлаштування та перспективу залишитися, лише 13,2% розглядають Польщу як довготривалу домівку. Про це пише «Главком» із посиланням на inPoland.

Ще 45,3 % невпевнені у своєму майбутньому – їхнє рішення залежить від розвитку соціальних, економічних та культурних умов.

Проблема інтеграції стоїть гостро: лише 11% почуваються повністю прийнятими у суспільстві, а 34 % – частково інтегрованими. Майже половина учасників опитування не мають контактів із поляками поза робочими обов’язками, а 69% стикалися з упередженням чи неповагою. Це вказує на відсутність соціальної прийнятності, що не дозволяє будувати стійкі зв’язки поза професійною сферою.

Наслідки для економіки Польщі можуть стати серйозними: українці складають найбільшу групу іноземних працівників – переважно в галузях будівництва, промисловості, обробної сфери, транспорту і логістики. Масовий відтік означатиме значний дефіцит кадрового ресурсу, погіршуючи виробничі показники та затягуючи інфраструктурні проєкти.

Експерти застерігають: якщо не вжити заходів щодо інтеграції, Польща може зазнати «шоку» на ринку праці. Як зазначив менеджер Gremi Personal Даміан Гузман, українцям потрібна не лише робота, але й соціальна взаємність – почуття, що їх цінують як сусідів, клієнтів, батьків, а не лише як працівників.

Якщо Польща не зможе запропонувати українцям більше, ніж тимчасовий заробіток, країна ризикує втрачати свою найчисельнішу групу іноземної робочої сили й суттєво погіршити власні економічні перспективи.

Нагадаємо, польські правоохоронці затримали чотирьох громадян України, яких підозрюють у викраденнях мігрантів з метою викупу. Зазначається, що всі четверо легально перебували на території Польщі. За їхніми даними, підозрювані організовували незаконне перевезення мігрантів, які потрапляли до Євросоюзу через Білорусь. 

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Теги: Польща українці робота

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