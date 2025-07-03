Зарплати вчителів зростуть. Що передбачає Бюджетна декларація на 2026–2028 роки

У середньому по Україні зарплата вчителя становить 13 тис. грн

Кабінет міністрів прогнозує помірне зростання середньої зарплати вчителя. Через декілька років заробітна плата педагогів зросте до 20 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки.

Зазначається, що у 2028 році зарплати вчителів досягнуть позначки у 20 тис. грн. Показники розміру заробітної плати вчителя на місяць без нарахувань єдиного соціального внеску:

2024 рік – 15 тис. грн;

2025 рік – 15 тис. грн;

2026 рік – 17 тис. грн;

2027 рік – 18,3 тис. грн;

2028 рік – 20 тис. грн;

За даними уряду, кількість здобувачів повної загальної середньої освіти (школярів), становила у 2024 році 4 089 824 осіб. Прогнозується, що у 2025 році кількість скоротиться на 200 тисяч до 3 889 800 осіб. У 2024 році в Україні було 13 026 шкіл. У 2025 році їхня кількість скоротиться до 12,6 тис.. Кількість шкіл буде скорочуватися і надалі: до 12 тис. у 2026 році, до 11 тис. у 2027 році та до 10,5 тис. у 2028 році.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року доплата буде збільшена у два рази і буде становити 2,6 тис. грн. У середньому по Україні зарплата вчителя становить 13 тис. грн.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках.

До слова, понад 40% українських учителів налаштовані піти з професії до 2030 року. За результатами дослідження менш ніж половина вчителів задоволені своєю роботою.