Ринок праці для новачків: які вакансії найпопулярніші та які зарплати

Найбільше вакансій для новачків зафіксовано у сферах виробництва, торгівлі, логістики та будівництва

Через брак кадрів на українському ринку праці дедалі більше роботодавців відкриваються до співпраці з кандидатами без досвіду. Це створює нові можливості для тих, хто лише починає свій кар’єрний шлях або має мінімальний досвід. Як свідчать дані платформи OLX Робота за травень 2025 року, найбільше вакансій для новачків зафіксовано у сферах виробництва, торгівлі, логістики та будівництва, передає «Главком».

Зокрема, серед лідерів за кількістю оголошень – посади на виробництві, де медіанна зарплата становить 22 500 грн. Далі йдуть вакансії продавця (21 450 грн), вантажника (21 500 грн), різноробочого (21 500 грн) та касира (22 500 грн).

Серед позицій із середньою кількістю оголошень найвищі зарплати пропонуються у таких категоріях: служба в Силах оборони – 70 100 грн, будівельник – 35 000 грн, водій у сфері логістики – 30 000 грн, кур’єр – 27 500 грн, пекар – 27 100 грн.

Найвищу активність з боку пошукачів фіксують за такими вакансіями:

пакувальник у виробництві – 71 відгук на одне оголошення;

різноробочий у будівництві – 52 відгуки;

початок кар’єри / студенти – 48 відгуків;

бариста – 26 відгуків;

будівельник – 23 відгуки;

адміністратор – 21 відгук.

Фахівці зазначають, що дедалі більше роботодавців готові наймати працівників без досвіду, особливо в тих секторах, де відчувається кадровий дефіцит. У багатьох випадках стартова заробітна плата перевищує 20 тис. грн, а подекуди сягає 30-35 тис. Високий рівень зацікавлення такими вакансіями підтверджується кількістю відгуків, у тому числі на посади пакувальника та різноробочого.

Раніше ми писали, що у першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні склала 23 460 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вона зросла на майже чверть (24,1%). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Данила Гетманцева.

За словами нардепа, середня зарплата випередила квартальну інфляцію, яка була на рівні 13,6%, на 10,5 відсоткових пунктів. Гетманцев назвав це «непоганим результатом». Так, у першому кварталі цього року українці отримували у середньому $562 – це на $48 більше, ніж в середньому в останній рік перед повномасштабним вторгненням Росії.