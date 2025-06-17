Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Ринок праці для новачків: які вакансії найпопулярніші та які зарплати

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ринок праці для новачків: які вакансії найпопулярніші та які зарплати
Фахівці зазначають, що дедалі більше роботодавців готові наймати працівників без досвіду
фото з відкритих джерел

Найбільше вакансій для новачків зафіксовано у сферах виробництва, торгівлі, логістики та будівництва

Через брак кадрів на українському ринку праці дедалі більше роботодавців відкриваються до співпраці з кандидатами без досвіду. Це створює нові можливості для тих, хто лише починає свій кар’єрний шлях або має мінімальний досвід. Як свідчать дані платформи OLX Робота за травень 2025 року, найбільше вакансій для новачків зафіксовано у сферах виробництва, торгівлі, логістики та будівництва, передає «Главком».

Зокрема, серед лідерів за кількістю оголошень – посади на виробництві, де медіанна зарплата становить 22 500 грн. Далі йдуть вакансії продавця (21 450 грн), вантажника (21 500 грн), різноробочого (21 500 грн) та касира (22 500 грн).

Серед позицій із середньою кількістю оголошень найвищі зарплати пропонуються у таких категоріях: служба в Силах оборони – 70 100 грн, будівельник – 35 000 грн, водій у сфері логістики – 30 000 грн, кур’єр – 27 500 грн, пекар – 27 100 грн.

Найвищу активність з боку пошукачів фіксують за такими вакансіями:

  • пакувальник у виробництві – 71 відгук на одне оголошення;
  • різноробочий у будівництві – 52 відгуки;
  • початок кар’єри / студенти – 48 відгуків;
  • бариста – 26 відгуків;
  • будівельник – 23 відгуки;
  • адміністратор – 21 відгук.

Фахівці зазначають, що дедалі більше роботодавців готові наймати працівників без досвіду, особливо в тих секторах, де відчувається кадровий дефіцит. У багатьох випадках стартова заробітна плата перевищує 20 тис. грн, а подекуди сягає 30-35 тис. Високий рівень зацікавлення такими вакансіями підтверджується кількістю відгуків, у тому числі на посади пакувальника та різноробочого.

Раніше ми писали, що у першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні склала 23 460 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вона зросла на майже чверть (24,1%). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Данила Гетманцева.

За словами нардепа, середня зарплата випередила квартальну інфляцію, яка була на рівні 13,6%, на 10,5 відсоткових пунктів. Гетманцев назвав це «непоганим результатом». Так, у першому кварталі цього року українці отримували у середньому $562 – це на $48 більше, ніж в середньому в останній рік перед повномасштабним вторгненням Росії.

Теги: зарплата студенти робота OLX

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з новим порядком, трудовий стаж, здобутий за кордоном, включається для призначення пенсії
Офіційна робота за кордоном зараховуватиметься до пенсійного стажу: рішення уряду
19 травня, 18:27
Головні новини ночі проти 20 травня
Заяви Трампа після розмови з Путіним: головне за ніч
20 травня, 05:45
Митрополит Епіфаній вручив отцю Ярославу указ про призначення
Митрополит Епіфаній представив нового ректора Київської богословської академії
20 травня, 11:56
Дмитро Ласьков не хотів повертатися на передову, тому його побили
Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову
25 травня, 20:13
Фахівці підрахували тривалість робочого тижня у країнах ЄС
У яких країнах Європи працюють найбільше та найменше: статистика
28 травня, 02:35
Російські окупанти зруйнували телевізійну вежу у Києві 1 березня 2022 року
Львівська компанія ремонтуватиме пошкоджену росіянами Київську телевежу
3 червня, 12:19
У наступному році мінімальний розмір посадового окладу на держслужбі не може становити менше ніж 7,5 тис. грн
Зеленський підписав закон про зарплати чиновників: перелік змін
4 червня, 10:15
Для того, аби отримати роботу у Польщі, потрібно виконати низку умов
Польща змінила правила працевлаштування: хто не отримає роботу
5 червня, 14:54
Роботизований комплекс «Тарган», який евакуював пораних
Полк К-2 показав, як наземні роботи евакуюють поранених військових
7 червня, 18:59

Особисті фінанси

Ринок праці для новачків: які вакансії найпопулярніші та які зарплати
Ринок праці для новачків: які вакансії найпопулярніші та які зарплати
Національний кешбек: українці отримали рекордну суму за квітень
Національний кешбек: українці отримали рекордну суму за квітень
Нацбанк знизив курси євро та долара
Нацбанк знизив курси євро та долара
Кількість ФОПів зменшилася через реформи Гетманцева? З'явилася реакція нардепа
Кількість ФОПів зменшилася через реформи Гетманцева? З'явилася реакція нардепа
Індекс борщу за рік виріс на понад чверть
Індекс борщу за рік виріс на понад чверть
Блогерка порівняла ціни на продукти в Україні та Польщі: де дешевше
Блогерка порівняла ціни на продукти в Україні та Польщі: де дешевше

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
95K
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
69K
Ізраїль за дві доби зробив те, що Росія не змогла за роки великої війни – WSJ
65K
Скандал у Європарламенті: українська делегація залишила молодіжний форум через виступ Дар'ї Навальної
35K
Нацбанк продає золоті монети номіналом 200 грн: скільки коштують

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua